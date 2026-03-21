中油：下週汽柴油漲1.8元、1.4元 伊朗擴大攻擊油價擋不住

伊朗擴大攻擊波斯灣鄰國能源設施，下週油價要漲。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕下週油價要漲!中油宣布，自下週一（23日）凌晨零時起汽、柴油價格各調漲1.8元及1.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.7元、95無鉛汽油每公升32.2元、98無鉛汽油每公升34.2元、超級柴油每公升29.5元。

中油表示，本週受伊朗擴大攻擊波斯灣鄰國能源設施，並持續封鎖荷姆茲海峽，導致國際油價大幅上漲。亞鄰國家油價也同步上揚，按中油浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格原應各調漲15元及16.9元，但為減緩國際油價的大幅上漲造成國內汽柴油價漲幅過高，持續依亞鄰最低價原則，汽、柴油各吸收7.9元及11.5元。

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另外，政府衡酌穩定國內物價及台灣中油財務現況，啟動專案平穩機制吸收比例，本週由6成動態調整再提升至7成5，經計算汽、柴油各再吸收5.3元及4元，合計在汽、柴油各共吸收13.2元及15.5元。

中油也補充，自2月28日中東爆發美伊戰爭起至3月22日止，依據中油浮動油價機制（亞鄰最低價）與配合政策啟動專案平穩機制，中油預估汽、柴油合計吸收金額約34.26億元。盼在兼顧市場機制下，降低對民眾日常生活與產業營運的影響，並持續維持國內物價穩定。

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