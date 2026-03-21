下週油價應漲5.3元又凍漲 卓榮泰指示3方向協助中油財務

下週油價恐因亞鄰因素又凍漲。（記者林菁樺攝）

〔記者鍾麗華／台北報導〕中東戰爭持續推升國際油價飆漲，根據中油油價公式估算，下週油價每公升應漲5.3元。不過，凍漲機率極高，推估中油自戰事爆發以來，每公升吸收額度來到15元。對此，行政院長卓榮泰已指示朝「專案融資」、「撥補」、「增資」三方向研議，盼穩健中油營運，穩定供應民生用油。

行政院發言人李慧芝今（21）日表示，行政團隊密切因應中東政經情勢，以多項措施穩定民生物價，其中關於石油及天然氣，除積極協調貨源穩定國內供應，經濟部也落實亞鄰最低價及專案平穩機制，吸收國際油價劇烈波動，而對於中油財務的協助，卓揆指示朝「專案融資」、「撥補」、「增資」三方向研議，盼穩健中油營運，穩定供應民生用油。

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李慧芝說明，卓揆召集相關部會研商協助中油公司財務，指示三方向研議可行性：第一、向金融機構辦理專案融資；第二、以「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」特別預算的餘裕進行撥補；第三、規劃辦理增資。

李慧芝表示，卓揆感謝各部會持續因應國際情勢，特別要感謝經濟部和中油公司全體同仁，為穩定物價吸收油價漲幅，大幅緩解民生物價衝擊。未來政院將協助中油穩健財務和營運，確保穩定供應國內產業及民生用油，將國際政經局勢變化衝擊降到最低。

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