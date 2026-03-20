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川普關稅退稅利多來了 台灣好市多搶先降價

2026/03/20 11:26

美國總統川普關稅政策2月下旬遭最高法院判決違憲，川普政府近期已規劃關稅退還機制，台灣好市多搶先降價反映退稅利多，3款進口果汁售價，即日起降價達4~9%。（資料照）美國總統川普關稅政策2月下旬遭最高法院判決違憲，川普政府近期已規劃關稅退還機制，台灣好市多搶先降價反映退稅利多，3款進口果汁售價，即日起降價達4~9%。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕美國總統川普關稅政策2月下旬遭最高法院判決違憲，川普政府近期已規劃關稅退還機制，台灣好市多搶先降價反映退稅利多，3款進口果汁售價，即日起降價達4~9%。

包括MARTINELLI氣泡蘋果汁由529元降至479元，降幅約9.5%；KS蔓越莓綜合果汁由439元降至399元，降幅約9.1%；JUVER蘋果汁由469元降至449元，降幅約4.3%。

好市多表示，因應成本調整，好市多將持續採滾動式調整，以最合理的價格提供會員高品質商品。

根據外電報導，川普政府近期已規劃關稅退還機制，採分階段流程推進，企業最快可望於今年春季後啟動申請。

好市多執行長瓦克瑞斯（Ron Vachris）近期在電話會議中指出，公司已採取多項措施吸收關稅影響，並未將全部成本轉嫁給會員。

若未來透過法律途徑取得相關費用返還，將優先評估以調降商品售價方式回饋消費者，並會對相關安排維持透明。

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