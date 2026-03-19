海纜納入「國家關鍵基礎設施」！首份調查報告預計5月公布

海纜已全面納入「國家關鍵基礎設施」（CI）管理體系，象徵海纜安全與數位韌性已正式提升至國安層級。（本報資料照）

〔記者邱巧貞／台北報導〕在全球地緣政治風險升溫、海底電纜受損事件頻傳之際，台灣正加快補強通訊基礎設施的制度防線。繼112年6月《電信管理法》修正，針對危害海纜登陸站、機房及衛星通信中心等行為明定罰則後，數位發展部再進一步精進第72條條文，並已於115年1月5日由總統正式公布，宣示海纜安全與數位韌性已上升至國安層級。

此次修法的核心，在於從過去「有罰則」的基礎，升級為更完整的責任與嚇阻體系。112年明確納入故意犯與過失犯，並採刑事責任處理，115年更新增「犯罪工具沒收與處置機制」。未來若船舶涉及破壞海纜行為，相關工具可依法沒收，政府並得依情節進行拍賣處理。此舉不僅提高違法成本，也有助於回收部分行政執法成本，強化整體嚇阻效果。

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數位發展部韌性建設司司長牛信仁表示，海纜已全面納入「國家關鍵基礎設施」（CI）管理體系，不論國內或國際海纜皆在納管範圍內。這代表相關業者必須建立完整的防護計畫，涵蓋平時維運與事故應變流程，並定期辦理演練。雖然相關演練不對外公開，但已持續進行，例如過去曾模擬台馬海纜中斷情境，以驗證應變能力。

為降低海纜受損風險，政府與業者也同步強化實體與技術防護措施。像是針對較易發生破壞的近岸區域，海纜將加裝金屬護甲，並將埋設深度加深至2公尺以上，以提升抗外力能力。在系統層面，則建置微波與衛星備援網路，並透過多路由設計，確保單一路徑受損時仍可維持通訊不中斷。

此外，監測與預警機制亦大幅升級。透過船舶自動識別系統（AIS），可掌握船隻接近海纜敏感區域的動態，當船速、距離或行為異常時，系統將即時發出告警，提醒船隻離開；若未改善，則通報海巡單位介入處理。所有軌跡資料亦會保存，作為後續司法追查依據。目前已移送約4起案件，其中已有2案完成判刑。

牛信仁指出，另一項關鍵進展，是跨部會協調機制的建立。這項機制源於去年台灣海纜事故頻繁發生後，各部會共同檢討的結果。他說，過去採取層層通報模式，例如先通報行政院，再由行政院轉知海巡等單位；如今則已打通跨部會聯防機制，讓中華電信、海巡署、航港局及國土相關單位可在同一平台即時共享資訊，隨時掌握最新狀況。

一旦事故發生，各單位可依既有機制第一時間啟動應變，意味著通報流程已由過去的垂直層級，轉為更水平化、即時化的聯動模式。牛信仁強調，這項改變幅度相當大，也是後續能成功掌握涉案對象、展開追查的重要關鍵之一。

他也指出，海纜受損並非台灣特有問題，歐洲、芬蘭及北歐國家近年亦發生類似事件，已成為國際高度關注議題。台灣也持續與國際夥伴交流合作，探討如何強化跨國聯防與應對機制。

此外，過去被視為高度敏感的海纜資訊，如今也在不影響安全的前提下逐步走向透明化。數發部已於官網設置「最新海纜狀況」資訊平台，揭露海纜障礙情形，並同步建置海纜位置資訊，提升整體資訊透明度與可及性。

牛信仁表示，相關海纜資訊其實多可於國際網站查詢，適度公開不僅有助於航行安全、降低誤觸風險，也能回應外界對政府透明度的期待。他並指出，數發部預計於今年5月公布首份「海纜調查報告」，對外說明海纜障礙狀況及其原因分析。

在事故應變方面，機制亦更加制度化。一旦海纜發生異常，業者須即時通報主管機關，並啟動備援通訊路由，確保民眾通訊權益不受影響。

從事故原因分析來看，海纜受損主要可分為人為與自然兩大類，其中以船錨勾損、漁撈作業及工程施工等人為因素為主，但地震與設備老化等自然因素在特定時期也可能成為主要原因。透過持續監測與數據分析，政府得以更精準掌握風險來源，並調整防護策略。

此外，考量到海纜修復極易受海象環境影響，且維修時程冗長，政府特別編列預算建立補助機制。牛信仁指出，該機制以歷史平均修復時間（國際海纜32天、國內海纜110天）為基準，若業者修復速度優於平均值，即可獲得獎勵補助。政府希望透過此誘因，鼓勵業者加速搶修，進而提升整體產業的應變能力與數位韌性。

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