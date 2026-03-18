今年最值得購買的4款電動車 幫你錢包減壓 性價比車拚

對於計劃在2026年購買新車的人、或只想擺脫化石燃料束縛的人來說，擁有一輛電動車（EV）無疑是避免在加油站多花錢的可靠方法。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國和以色列對石油資源豐富的伊朗發動持續的空襲，已經導致布蘭特原油價格上漲了40%。這意味著每次加油時，你的錢包都會感到壓力倍增。 CNBC 17日引述美國汽車協會（AAA）的數據報導稱，過去一個月汽油價格上漲30%。

對於計劃在2026年購買新車的人、或只想擺脫化石燃料束縛的人來說，擁有一輛電動車（EV）無疑是避免在加油站多花錢的可靠方法。考慮到這一點，以下是Gobankingrates報導建議的四款值得考慮的最佳電動車。

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1. Chevrolet Equinox EV

2026起始廠商建議零售價：3萬4995美元

根據《Car and Driver》雜誌評選的2026年最便宜的電動車之一，雪佛蘭Equinox售價不到3.5萬美元，續航力為319英里。雖然其他電動車的續航里程可能更低，但Equinox擁有市場上最具性價比的價格之一。

2. 現代 Ioniq 5

2026年起始廠商建議零售價：3萬5000美元

Ioniq是市面上性價比最高的跨界車之一。它享有10年/10萬英里的保修，每次充電可行駛245至318英里，全新車售價不到4萬美元即可提車。

3. 特斯拉 Model 3

2026起始廠商建議零售價：3萬6990美元

特斯拉Model 3是目前每英里成本最低的電動車之一，續航里程也非常出色。根據《Car and Driver》雜誌報導， Model 3的預計續航里程為309至363英里，優於許多競爭對手。

4. Lucid Air

2026起始廠商建議零售價：7萬9000美元

Lucid Air 的價格可能不菲，但物有所值：它是目前市場上最適合長途駕駛、減少充電次數的電動車。在油價不斷上漲的今天，擁有一輛單次充電續航里程高達512英里的電動車，從長遠來看，無疑能節省一大筆錢和精力。

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