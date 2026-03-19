三星工會93％壓倒性支持罷工 半導體供應雪上加霜

南韓三星電子工會成員投票有93%贊成罷工，若和資方協商破局，勞方可能於今年5月開始罷工。圖為2024年7月三星電子首次爆發罷工的畫面。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕南韓三星電子（Samsung Electronics）工會成員日前發起投票，決定是否發動為期18天的罷工，以爭取更高薪資待遇，工會週三（18日）揭曉結果，指出在參與投票的6萬6019名員工中，有高達93%支持罷工。

工會與三星電子雙方之後將持續進行協商，若未達成協議，工會將於4月23日舉行大規模集會後，於5月21日至6月7日展開罷工行動。外界憂心，罷工活動恐對三星電子的半導體部門以及高頻寬記憶體（HBM）生產造成影響，而在人工智慧（AI）資料中心需求強勁的背景下，全球半導體供應已趨緊張，若三星爆發罷工，恐進一步加劇供應瓶頸。

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該罷工提案由三星電子勞動工會（Samsung Electronics Labor Union）、全國三星電子工會（National Samsung Electronics Labor Union）和三星電子勞動工會同行（ Samsung Electronics Labor Union Donghaeng）這3個工會所發起，這些工會目前加起來超過9萬名員工，約占三星電子12.9萬名員工總數的70%以上。

工會已與三星電子就薪資問題，從去年底開始進行了超過3個月的談判，工會目前要求加薪7%，並希望取消績效獎金的上限，同時要求公司提高獎金計算方式的透明度。

爭議核心在於三星電子的經濟附加價值（EVA）獎金制度。與競爭對手SK海力士（SK hynix）不同，SK海力士將營運利潤的 10% 分配為獎金，並已取消獎金上限；三星電子則在計算績效獎金時，需先扣除資本成本和稅金。工會成員認為，此公式使獎金不透明且難以預測，工會於是要求三星電子比照SK海力士，取消獎金上限制度，並將獎金池與營業利益掛鉤。

工會在上週一（9日）發起罷工投票，投票結果在週三（18日）揭曉，結果有超過93%的成員支持罷工。工會強調，壓倒性支持罷工的結果，是對三星電子管理層發出的「強烈警告」，要求正面回應工會訴求。

三星電子在聲明中表示：「我們將盡最大努力，以和平方式完成2026年的薪資談判。」

外界憂心，若三星電子爆發罷工，將可能干擾全球半導體供應鏈，因為約7成工會成員為三星電子的設備解決方案（DS）部門成員，該部門負責半導體製造。

若罷工爆發，將是三星電子史上第2次大規模停工。上一次三星電子發生罷工是在2024年7月，預計此次罷工的強度將超過上次罷工的約6000人參加。

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