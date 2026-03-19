美光財報亮眼！記憶體需求飆升 營收幾乎翻3倍

美光財報亮眼，Q2營收幾乎翻3倍。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕記憶體大廠美光（Micron）週三（18日）公佈最新財報，在AI熱潮帶動記憶體需求暴增的情況下，美光營收大幅成長近2倍，業績表現遠遠超出分析師預期，供應緊張也推動創紀錄的獲利，美光預測第3季營收將超過華爾街預期引發關注。

綜合外媒報導，美光財報顯示，Q2營收從去年同期的80.5億美元（約新台幣2569.15億元），大幅成長至238.6億美元（約新台幣7614.91億元），高於預期的200.7億美元（約新台幣6405.34億元）。經調整後每股盈餘12.20美元，同樣超過預期的9.31美元。

請繼續往下閱讀...

美光正受惠於輝達（NVIDIA）產品需求的飆升，這些GPU（圖型處理器）用於運行生成式AI模型，每一代晶片都整合了更多記憶體，導致供應緊張的問題。美光一直努力增加產能，競爭對手三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）也是如此。

美光預計Q3營收將達335億美元（約新台幣1.06兆元），高於去年同期的93億美元（約新台幣2968.09億元），如果業績確實達標，漲幅將超過200％，每股盈餘則將來到約19.15美元。分析師預測，美光Q3營收243億美元（約新台幣7755.34億元），每股盈餘12.05美元。

執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）表示，公司業績和前景的提升，得益於AI推動的記憶體需求成長、結構性供應限制以及美光在各方面的出色執行力。

美光在季報中提到，截至8月的會計年度，總資本支出將超過250億美元（約新台幣7978.75億元），超過分析師先前預測的224億美元（約新台幣7148.96億元）。美光補充，2027年的支出預計將比前一年增加100多億美元，梅羅特拉直言，2027會計年度的資本支出將「大幅增加」。

在AI熱潮下，美光的股價一路飆升，2025年翻了3倍，截至週三（18日）收盤，美光今年已漲逾60％。在美國市值最高的10家科技公司中，美光是唯一正成長的公司。不過，在資本支出持續擴大下，美光週三盤後股價走低，一度跌近5％。

美光商務長薩達納（Sumit Sadana）坦言，建築活動確實推動了公司整體資本支出大幅成長，並稱，美光斥資18億美元（約新台幣574.47億元）從力積電（6770）手中收購一座工廠也推高了2026年的支出。該廠預計將有助於提升DRAM（動態隨機存取記憶體）的產量，預計2027年下半年開始投產，美光也計劃在該廠區建新廠。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法