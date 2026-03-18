不用切換App！LINE行事曆上線 聊天一鍵變行程還有「這些」特色

透過LINE行事曆可一次掌握所有在LINE中約的行程；在共用行事曆中，行程參與成員都能一起掌握出席狀況。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕LINE於今（18）日宣布推出「LINE行事曆」免費功能，主打在聊天室內直接管理行程，並具備跨群組整合與自動提醒機制，強化用戶在對話中完成時間安排的效率，整體設計圍繞「在聊天中完成行程管理」，與傳統行事曆工具形成明顯區隔，主要功能亮點可歸納以下四點：

1.對話即行程，降低建立門檻

LINE行事曆將「約時間」直接轉化為行程。聊天室中的「日期文字」會自動轉為可點擊連結，用戶點擊即可建立行程；也可透過長按訊息，將對話內容匯入行程中。相較於傳統行事曆需手動輸入資訊，此設計大幅簡化操作流程。

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2.跨群組整合，集中管理所有約定

與目前聊天室的「活動」功能最大的不同是，LINE行事曆可整合所有群組與個人行程，無論來自朋友、同事或不同社群的約定，都能集中呈現，一次掌握，解決多群組分散管理的痛點。

3.共用行事曆強化協作，出席狀況一目了然

LINE行事曆支援個人與共用行事曆，用戶可在一對一或群組中建立共用行程，所有參與成員皆可即時查看出席狀況，讓會議或聚會安排更透明，減少反覆確認的溝通成本。

4.官方帳號提醒，提高通知可見度

在提醒機制上，LINE導入「Service Messages」（綠盾認證官方帳號）自動發送通知給參與者，過去用戶常在LINE與Google Calendar或實體筆記本間切換，新功能實現了「溝通」與「管理」的無縫接軌，更不易被忽略，也讓行程發起人更容易掌握進度。

版本方面，「LINE行事曆」需搭配LINE 26.3.0以上版本，目前Android用戶已可搶先體驗，iOS版本預計近期推出；LINE也預告將於2026年7月推出獨立App，進一步擴展行事曆功能與使用場景。

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