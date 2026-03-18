涵碧樓賴正鎰︰國旅應朝「高價值旅遊」發展

鄉林集團董事長賴正鎰。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕根據統計，2025年來台旅客857萬人次，較2024年785萬人次，年增率9.1%；觀光外匯收入也將從100億美元提升至118億美元，呈現回溫趨勢。鄉林集團董事長賴正鎰表示，雖然去年來台總人次回升，但「短天數過夜」占比卻衝高，恐會直接影響觀光產值。他建議台灣觀光未來應朝「高價值旅遊」發展，而不是單純追求旅客人數，尤其是「體驗式的深度旅遊」最能受外國觀光客青睞。

賴正鎰指出，根據觀光署統計顯示，一般觀光旅館在2025年住房率與營收成長率均表現最佳，營收成長約6.2%，住房率成長4.3%，顯示中高端精品旅遊市場正在擴大。另一方面，旅館房價也持續調整，一般旅館平均房價年增約9.8%，成為三類旅館中漲幅較高的，原因可能是人力成本與水電費調漲，所以小幅調漲房價所致。

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賴正鎰說，台灣正出現「少而精、高品質」的轉型趨勢，即使國際觀光旅館家數略減，但整體營收仍突破508億元，若加上一般觀光旅館126億餘元，就將近635億元，而且未來兩年還有更多國際連鎖品牌加入競爭，政府必須趕緊設法將餅做大，才能避免過度競爭。他直言，「如果只靠阿里山、日月潭、夜市小吃，台灣在亞洲旅遊競爭中會愈來愈辛苦。」

他以及團旗下涵碧樓為例指出，日月潭環湖飯店競爭進入白熱化，在日月潭第一排的激烈競爭中，涵碧樓以不可替代的味覺與視覺體驗，定義高端度假新標準，而近年更推動的印度瑜珈課程、櫻花之旅與在地食材研發，餐飲收入的增長，已明顯帶動整體營收。

根據觀光局資料顯示，2025年南投觀光旅館住房率中，以涵碧樓為77.73%最高，其次為雲品溫泉酒店的70.3%、漢來日月行館56.36%、日月潭力麗溫德姆溫泉酒店48.25%。而在平均房價方面，涵碧樓為1.6萬元，雲品溫泉酒店1.1萬元，漢來日月行館2.2萬元，日月潭力麗溫德姆溫泉酒店0.78萬元。

涵碧樓擁有70%來自台北的高端客群，30%外籍旅客中，則以歐美及日本為主。

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