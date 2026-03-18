壽險業前2月保費收入逾5000億 投資型商品FYP年增逾6成

壽險公會公布今年前2月壽險業總保費收入（含非保險合約）達5074.86億元，較去年同期成長16.5%。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕壽險公會公布今年前2月壽險業總保費收入（含非保險合約）達5074.86億元，較去年同期成長16.5%。其中，初年度保費收入2437.94億元、年增41%，續年度保費收入則為2636.92億元，維持0.4%的微幅穩定成長。

在產品類別方面，傳統型商品保費收入達到3716.96億元，較去年同期成長7.4%，其初年度保費收入為1238.67億元，年增率達25.2%。壽險公會對此指出，成長動能主要來自三方面，首先，是美國聯準會維持基準利率不變，在市場對利率預期持觀望態度的背景下，現行美元保單宣告利率仍具吸引力，有效帶動利變型商品銷售；其次是因應2026年接軌IFRS 17及新一代清償能力制度，壽險公司積極推動高合約服務邊際（CSM）及資本效率佳的期繳與保障型商品；最後則是藉由增加美元保單部位來平衡資產負債與幣別配置，加上新推出的外幣利變商品助陣，進一步提升整體銷售動能。

請繼續往下閱讀...

投資型保險商品同樣表現不俗，保費收入達1357.91億元，佔總保費收入近27%，其中初年度保費收入為1199.28億元。進一步觀察細項，投資型壽險初年度保費較去年大增67.8%，投資型年金險也同步成長58.8%。壽險公會認為，這波增長主因延續去年底股市熱絡氣氛，民眾對投資環境抱持樂觀態度，加上壽險公司持續強化與銀行、投信通路的策略合作，使投資型商品買氣持續升溫。

若由險別分析，壽險依舊是市場主力，初年度保費收入達1587.47億元，佔比逾65%，年增37.6%；年金險則以761.22億元居次，佔比約31%，年增率高達55.8%；健康險初年度保費為64.85億元，年增3%，而傷害險則貢獻24.4億元。不過在傳統型商品中，傳統型壽險初年度保費雖增28.6%，傳統型年金險卻僅剩6.87億元，較去年同期衰退近5成，顯示在當前利率與市場環境下，保戶對傳統年金型產品的偏好出現明顯位移。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法