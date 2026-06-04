魏哲家：連黃仁勳也「不知道」AI會快速爆發 台積電加速全力擴產

台積電4日在新竹召開年度股東常會，由董事長魏哲家主持。（（記者羅沛德攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電董事長暨總裁魏哲家在股東會後，與媒體座談時指出，AI的發展速度，尤其是從生成式AI出現至今的進展，遠超出台積電預期，連輝達執行長黃仁勳也預期不到，因需求的不可預測性，使得產能規劃極具挑戰，台積電絕非外界所稱的「刻意踩剎車」來控制市場，而是正竭盡全力加速擴產，以滿足客戶需求。

魏哲家剖析，AI基礎建設依賴三大要素包括要有足夠電力（Power）、足夠晶片（Semiconductor）與模型（Model），當前整個供應鏈生態系（ecosystem），從上游的設備、材料供應商到台積電自身，都因應變不及而面臨瓶頸。他強調，台積電雖感受到產能供不應求的壓力，但絕非外界所言「刻意踩剎車」來控制市場，而是正竭盡全力加速擴產以滿足客戶需求。

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他坦言，AI的發展速度，尤其是從生成式AI出現至今的進展，遠超出包括台積電，客戶包括黃仁勳在內所有人都預期不到，他有問過黃仁勳那麼聰明，為何不早點講，台積電就可多備產能，黃仁勳回說他「不知道」。這種需求不可預測性，使得產能規劃極具挑戰，當前供應鏈瓶頸是全面性的，並非單一環節的問題。但他相信，市場機制最終會發揮作用，供應與需求將找到新的平衡點，產業不會長期處於痛苦的短缺狀態。

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