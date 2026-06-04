魏哲家：羨慕記憶體廠毛利率80％太甜了 台積電不會突然漲價

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電董事長暨總裁魏哲家今在股東會後與媒體對談，對於AI帶動記憶體大廠毛利率高達80%，他感到羨慕，直說「太好了、太甜了」，但不切實際，台積電也想將80%毛利率當目標，不過，公司強調永續經營，這才是真正台積電要做到的目標。

對於漲價，魏哲家重申，台積電要對客戶做到是一個可靠的供應商，不會像記憶體公司突然漲價，雖然他很羨慕他們毛利率達80%，但台積電不會這樣做，因為互相之間的信任是經過長時間累積起來的，也因此，客戶對台積電是相當的忠誠，即使要去找第二家供應商也會找台積電先商量。

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魏哲家表示，台積電是客戶的第一個選擇，因為找台積電可以保證他們比較可能成功，要離開台積電是很痛苦的事情，台積電與客戶之間的信任，就是不會突然漲價四倍。現在記憶體大廠毛利率達80%，他直呼「太好了，太甜了」，但這不切實際，也不會是合理的。台積電雖也會當目標，但永續經營才是真正台積電要做到的目標，他希望10年、20年、30 年後，台積電董事長也能講同樣的話。

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