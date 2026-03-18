政策管控未鬆綁 大陸建設執行長：今年房市買氣仍延續去年低迷情形

大陸建設執行長廖淳森指出，房市管控未鬆綁，房市買氣仍維持低迷。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕欣陸投控今舉辦年度茶敘，旗下大陸建設今年擴大建案布局，預計在台北市、新竹縣竹北市以及台中市南屯區合計推出4個新案，戶數有691戶，總銷金額推估約289.4億元，其中超過8成為單戶50坪以下的住宅。

大陸建設執行長廖淳森指出，房市回歸自用需求市場，在政府管控未鬆綁之下，整體房市買氣仍會呈現低迷情形。

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不過，大陸建今年仍預計推出的4個新案，有3個會在上半年登場，而新竹縣竹北市、台中市13期推案則是大陸建首度跨入推案的區域。

至於，2026至2028年則預計有7個建案會完工，合計總銷約265億元，其中4案已確定完銷。而2029年以後則預估有11案完工，總銷超過800億元，粗估大陸建設2026年以後的土地庫存所產生的總銷金額超過1千億元。

對於土地開發方式，廖淳森表示，仍以都更、危老模式為主，主要鎖定雙北市、台中市、高雄市，而新竹、桃園高鐵或是捷運站區則會列入開發觀察重點。

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