櫻桃輸中價格雪崩含淚賣 智利不忍了做出1慘痛決定

〔財經頻道／綜合報導〕智利櫻桃長年押注中國市場，大約9成產量輸中，面臨中國需求減弱，價格大跌，智利櫻桃歷經慘烈的2025/26產季，不少果農和經銷商虧本經營。根據智利學者坦言，現在是時候移除果園了，估計需要砍掉3萬公頃的櫻桃樹。

《Cherry Times》報導，由於中國市場供應過剩，智利櫻桃出口面臨壓力。根據智利櫻桃水果委員會估算，2025/26產季出口量達到1.138億箱，其中中國是主要出口目的地，佔總出口量的87%，雖低於上一個產季的92%，價格並不理想。

智利天主教大學農學院教授、也是櫻桃農的蘇貝卡索克斯（Juan Pablo Subercaseaux）坦言：「如果我們考慮到明年的預計銷量為1.45億箱，並且根據天氣情況，銷量不會低於1.35億箱，那麼價格將保持低檔。到2030年，情況同樣不容樂觀。」

報導指出，2019年智利櫻桃種植面積為4萬5747公頃，到2025年約8萬2221公頃，增幅達79%。蘇貝卡索克斯直指，儘管過去兩個產季面臨諸多困難，但產量擴張已超出中國的消化能力，「很明顯，中國無法吸收超過1億箱的貨物。」

蘇貝卡索克斯認為，目前智利櫻桃困境包括中國經濟問題、口味變化、品質問題等等，最重要的還是中國根本無法消化額外的產量。

報導強調，2025/26產季是一個轉捩點，將迫使果園進行改造，許多人大都指向結構性調整，即減少種植面積。

蘇貝卡索克斯指出，「小規模的移除工作已經開始，果農已經淘汰一些品質較差的果園，但從行業層面和中期來看，調整力度必須更大，估計需要移除3萬公頃的果園。」

Abud y Cia.公司的Raimundo Cuevas也認同砍掉這些果樹的必要性，並強調必須為果園制定新的標準，這些果園除了確保優良品質外，還要能提高產量，從而降低成本。

智利全國農業協會（SNA）主席沃克（Antonio Walker）也認同，他說，果農必須誠實面對自己，了解哪些做法有利可圖，哪些做法無利可圖，然後做出果斷的決定。他說，智利櫻桃行業正面臨種植面積的大幅調整，這種情況已經發生在其他水果，例如葡萄和奇異果，調整部分包括移除無法實現最佳產量或缺乏市場所需品種的果園。

