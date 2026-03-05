能率網通子公司 機器人齒輪零件大量出貨

報喜!能率網通子公司機器人齒輪零件大量出貨。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕在AI與機器人產業快速崛起的帶動下，能率網通（8071）近年來營運積極轉型，旗下子公司深圳禮興近期成功切入機器人供應鏈，接獲中國機器人廠商齒輪零件訂單，並已於今年開始進入大量出貨階段，能率網通期待今年營運能重回獲利軌道。

能率網通指出，旗下兩家100%持股的工廠分別為位於深圳的禮興公司及蘇州的應華精密，其中禮興傳出捷報、接獲中國機器人的齒輪零件訂單，並於今年開始大量出貨。

禮興過去為日本影印機及印表機的齒輪禮零件供應商，前年開始著手計劃往其他領域發展，去年正式接獲中國知名機器人相關的齒輪零件訂單，今年開始將大量出貨。

能率網通於去年底法說會時表示，在電子零組件方面，被動元件市場供需趨於平衡，甚至有漲價壓力，配合客戶需求導入 AI 伺服器 相關的高端被動元件與感測元件，預期成為今年成長動能，同時，深圳廠已打入中國掃地機器人龍頭 （石頭科技），毛利將提升；展望今年，包括電子零組件（被動元件）、零組件製造、通販事業（B2C品牌通路）都朝正向發展，目標為全年轉盈。

