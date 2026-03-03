美伊開戰美元指數創7個月單日最大漲幅，華爾街喊美元重奪避險資產地位。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國對伊朗發動攻擊後，週一美元指數上漲近1%，創7個月來最佳單日表現，隨著美元大幅上漲，這讓投資人確信美元仍然是全球避險貨幣，隨著中東地緣政治緊張局勢加劇，美元正在重新扮演其傳統的危機時代角色。

路透報導，在經歷了數月對美元在市場承壓時期本能吸引力的日益懷疑之後，避險需求再次出現。

週一，美元走強，創7個月來最佳單日表現，加拿大豐業銀行外匯策略師西奧雷特表示，從美元的角度來看，我認為今天是一個典型的避險日。

這對美元來說無疑是個好消息，因為近幾個月來，美元作為避險資產的長期地位受到了歐元、日圓以及黃金的挑戰。

分析師認為，美國市場的深度和穩健性對美元有利。

「如果你想降低風險，尤其是降低風險規模，美國國債市場是唯一能夠處理此類資金流動的市場，」西奧雷特說。危機期間，當全球投資者湧入美國公債市場時，就會推高對美元的需求。

丹佛美世顧問公司投資長唐卡爾卡尼表示，由於缺乏美元的替代貨幣，投資人在市場波動加劇時很難置身事外。

「所以，美元繼續作為避險資產發揮作用，我可能並不感到驚訝，」卡爾卡尼說。

荷蘭合作銀行外匯策略主管弗利表示，「我認為今天的市場活動會讓人感到安心，美元仍然具有避險屬性」，我認為這場爭論還沒有結束。

週一，美元不僅受到避險資金流入的支撐，還受到美國作為能源淨出口國地位的支撐，這使得美國經濟免受通常會衝擊進口依賴型經濟體的油價衝擊。

道富環球投資顧問公司高級投資組合經理（貨幣赫德 （Aaron Hurd）表示，鑑於美國財政赤字擴大、政策波動以及全球對美國資產普遍較高的部位，預計，在重大衝擊期間，美元平均而言將與風險資產具有更高的相關性。

短期來看，Macro Hive研究員福德（Benjamin Ford）認為美元的走勢取決於石油價格的走向。

「如果油價繼續上漲，風險偏好下降，那麼美元將繼續獲得支撐，」他說。

「然而，如果油價下跌，典型的避險資產可能會重新成為焦點，」福德說，他認為這種情況有利於瑞士法郎和日圓。

