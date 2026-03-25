停火戰延燒！伊朗向美開5大停戰條件曝光

伊朗向美開出停戰5大條件：先接受再談判。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美伊戰火停延燒，據報道，伊朗政府官員發表聲明稱，已對美國提議做出了否定回應，並堅持戰爭只會在伊朗自己的條款和時間表下結束，且已向美方開出5個結束戰爭的具體條件，而停火的前提是接受所有條件。

外媒根據伊朗政府控制的新聞電視台Press TV報道，據這位了解伊朗政府細節的官員表示，伊朗不會允許川普來決定戰爭結束的時間。他還強調了德黑蘭繼續防禦並向敵人施加「沉重打擊」直到其要求得到滿足的決心。

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這位官員並進一步概述了伊朗同意結束戰爭的5個具體條件，包括：

1、 完全停止敵方的「侵略與暗殺」行動。

2、 確保不再對伊朗發動戰爭的具體保證。

3、 有保障且明確界定的戰爭賠款。

4、 結束所有戰線的戰爭，包括該地區所有抵抗組織的戰爭。

5、 國際社會承認並保證伊朗對荷姆茲海峽的主權。

伊朗已向所有出於善意的中間人傳達，停火的前提是接受其所有條件，該官員強調：「在此之前不會進行任何談判，」並重申伊朗的防禦行動將持續進行，直到上述條件得到滿足。

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