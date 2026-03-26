LTN經濟通》借鏡兩伊戰爭 荷姆茲危機如何演變？

中東多個國家的海運原油，都要透過波斯灣出口，圖為停靠在沙烏地阿拉伯拉斯海爾港（Ras Al-Khair Port）的一艘油輪。（法新社）

伊朗實質封鎖荷姆茲海峽

〔財經頻道／綜合報導〕花旗（Citi）團隊檢視過去5次石油危機，發現1980年代兩伊戰爭期間的「油輪戰爭」（Tanker War） ，可能比起其他情境，更加接近當前的市場環境。

在美國和以色列對伊朗發動空襲之前，國際油價約在每桶71美元左右，但是戰事一爆發，價格隨即急升，曾一度逼近每桶120美元大關，之後約在每桶100美元上下交易，呈現高檔震盪格局，背後原因就是伊朗對荷姆茲海峽的實質封鎖，以及中東各國能源設施的打擊。

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《美聯社》分析指出，對於伊朗來說，其手中最致命的武器並非飛彈，而是衝擊全球能源供應鏈與市場信心的能力。

伊朗長期警告若遭受攻擊，將報復整個中東的石油基礎設施。如今伊朗當局透過無人機與飛彈兌現這份威脅，荷姆茲海峽的航運大幅停擺。這條狹窄水道掌握著全球20%的石油與天然氣貿易，以及高達30%的肥料出口量，運輸中斷直接引發全球市場恐慌。

這波能源戰的衝擊已迅速擴散至周邊產油國。卡達被迫暫停部分天然氣生產，巴林也宣告其石油營運無法履行合約義務。其他如沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco、沙烏地阿美）等主要生產商同樣受到波及，嚴重干擾亞洲市場的能源供應。

在伊朗威脅之下，荷姆茲海峽的航運如今大幅停擺，許多船舶被迫滯留該水域。（法新社）

1980兩伊戰爭 荷姆茲海峽也曾中斷

由花旗策略師威勒（Dirk Willer）領導的全球宏觀策略團隊回顧歷史，檢視過去5次石油危機作為對照。花旗團隊認為，雖然市場直覺會將當前情況與1970年代的石油危機相比，包括1973年的贖罪日戰爭（Yom Kippur War）與1979年的伊朗革命，但策略師認為這些案例並不完全適用。

他們指出：「當時油價其實是處於價格管制之下的。這種制度會壓低市場波動，但一旦失去控制，波動就會瞬間爆發，因為許多企業在規劃時都假設油價會維持穩定。因此，一旦這種機制崩解，其衝擊會比自由市場中的正常調整更劇烈。」此外，考量到美國如今已成為能源淨出口國，加上全球經濟對石油的依賴降低，使當前情勢與當年相比差異甚大。

花旗策略師團隊認為，上一次荷姆茲海峽出現嚴重油輪運輸中斷，是在1980年代兩伊戰爭的「油輪戰爭」期間。當時航運量最多下滑約20%，並促使美國海軍提供護航。這一情境與當前局勢更具可比性。

隨著國際航運遭攻擊以及伊朗行動可能導致荷姆茲海峽關閉的風險升高，最終促成1987年由美國主導的海軍介入護航。（法新社）

兩伊在波斯灣攻擊對方油輪

倫敦國王學院（ King’s College London）戰爭研究系 （DWS）講師納維亞（Martin S. Navias）指出，伊朗與伊拉克之間的兩伊戰爭，幾乎持續了整個1980年代，雙方軍隊傷亡均達數十萬人，儘管這場戰爭主要是一場大規模地面戰，海上作戰則明顯居於次要地位，但伊朗與伊拉克彼此針對對方商船、尤其是油輪的攻擊，被稱為「油輪戰爭」（Tanker War）。

這是自二戰以來對商船最持續性的攻擊行動，造成超過400名民間海員喪生、數百艘商船受損，並帶來巨大的經濟損失。其更廣泛的意義在於，此類攻擊對高度依賴波斯灣石油經由荷姆茲海峽這一戰略瓶頸輸出的國際經濟，構成了嚴重威脅。同樣重要的是，「油輪戰爭」存在升級風險，因為外部強權為確保航行自由，逐漸被捲入衝突。

儘管伊拉克的主要軍事重心始終在地面戰場，但這些反航運打擊，特別是針對伊朗油輪及相關設施的策略，被視為對伊朗政權施加經濟壓力的手段。

1982年5月，一艘在哈格島（Kharg Island）裝載伊朗原油的土耳其油輪「Atlas 1」號，成為戰爭中首艘遭攻擊的油輪。而伊朗1984年也開始回應伊拉克的行動，對與伊拉克有關的商船展開攻擊，包括波斯灣國家及其他懸掛國際旗幟的船隻。伊朗的策略在於懲罰伊拉克及其波斯灣盟友，同時迫使伊拉克停止其反航運行動。

隨著伊朗提升軍力並擴大打擊範圍，國際航運逐漸受到影響，其中受創最嚴重的是伊拉克的波斯灣鄰國，其航運開始頻繁遭受伊朗攻擊，儘管西方國家最初態度猶豫，但隨著國際航運遭攻擊以及伊朗行動可能導致荷姆茲海峽關閉的風險升高，最終促成1987年由美國主導的海軍介入護航。

伊朗與伊拉克之間的兩伊戰爭，幾乎持續了整個1980年代。（法新社）

油輪戰爭後引發「黑色星期一」股災

當時美國的介入，改變了波斯灣的力量平衡，也是促使伊朗於1988年停火的重要因素之一。但總體而言，「油輪戰爭」並未導致荷姆茲海峽關閉，也未對波斯灣石油出口造成重大衝擊，更未引發油價的長期上漲。部分估計顯示，伊朗與伊拉克的反航運行動合計影響的船舶比例，從未超過波斯灣總航運量的2%。

花旗分析指出，從歷史走勢來看，油價在 1987 年 7 月一艘美國軍艦觸雷事件後達到高點，但美股整體表現並未因此崩潰。標普 500 指數在整個衝突期間仍維持上升趨勢，儘管同年 10 月市場就發生了著名的「黑色星期一」股災。

花旗策略團隊在資產配置上仍維持審慎態度。他們表示：「最終我們需要看到市場波動回落，才會進一步加碼投資。」同時也指出，石油市場對國際能源署（IEA）主導的全球釋放供應措施反應不如預期，值得關注。

1987年10月爆發的黑色星期一股災，使恐慌性拋售席捲華爾街。（法新社）

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