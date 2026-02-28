美股收盤》道瓊跌521點！輝達再挫逾4％ 台積電ADR收黑

美股週五下跌。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕受投資人持續擔憂AI相關成本和變革的不確定性，及通膨居高不下、地緣政治緊張局勢等多重影響，週五金融和科技股遭重創，AI晶片大廠輝達公布財報後持續頹勢，再跌逾4%，道瓊工業指數下跌521.28點、1.05%，標普500指數下跌0.43%，那斯達克指數下跌0.92%，費城半導體指數下跌1.21%，台積電ADR跌0.59%，收在374.58美元。

綜合外媒報導，市場越來越擔心人工智慧對特定產業和整體經濟的影響，推特創辦人傑克‧多西（Jack Dorsey）旗下的金融科技集團Block將裁員4000多人，幾乎佔員工總數一半，加劇市場這項擔憂。

多家知名軟體公司股價下跌，Salesforce跌幅超過2%，微軟下跌2.24%；輝達週五再跌4.16%，延續財報發布後的跌勢，獲輝達入股、被稱為「輝達親兒子」的CoreWeave公布財報後，股價重挫逾18%。

道瓊工業指數下跌521.28點或1.05%，收48,977.92點。

標準普爾500指數下跌29.98點或0.43%，收6878.88點。

那斯達克指數下跌210.17點或0.92%，收22668.21點。

費城半導體指數下跌98.89點或1.21%，收8098.37點。

