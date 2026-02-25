中國人春節旅遊大洗牌 ! 日本減5成、泰國衝第一、「這國」悶聲進帳百億

中日關係緊張，中國人春節赴日旅遊人數大減50%，泰國成旅遊首選，在韓國的消費力道最強勁。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕中日關係仍是緊張，今年中國人春節旅遊出現大洗牌，以往最愛的日本持續退燒，赴日人數大減50%，亞洲周邊國家撿紅利。據《南華早報》報導，泰國取代日本，成為春節連假中，最受中國人歡迎的海外旅遊地，但花錢消費最多的國家卻在韓國，總消費額至少有3.19億美元（約新台幣近100億元），堪稱最大贏家。

據旅遊數據顯示，在2026年2月15-23日期間，泰國共接待約25萬名中國旅客，較去年同期增加6萬人，超過泰國官方原先設定的24.1萬人次目標。相較之下，日本接待的中國旅客人數則大減50%、僅剩約13萬人次，數字落差相當明顯。

據報導，今年農曆新年假期長達9天，為全球旅遊業者的關鍵時期。匯豐銀行估計，中國擁有全球最大的出境旅遊市場之一，2024年市場規模將達1400億美元（約新台幣4.38兆元）。

泰國憑藉海灘度假氛圍、相對親民的價格，以及與中國距離近的優勢，一直以來是中國人旅遊的熱門選項。但因東南亞電信詐騙問題引發安全疑慮，一度拖累中國旅客赴泰意願，為挽回市場信心，泰國旅遊部門加大宣傳與行銷力度，積極釋放安全與便利訊號，這些努力顯然已開始見效。

至於韓國、馬來西亞與新加坡也分居於今年中國人海外旅遊地的第2-4名。但從「消費力」來看，韓國才是真正的大贏家。數據顯示，在今年春節期間，中國旅客在韓國的消費總額至少達3.19億美元，居各目的地之首，顯示購買力道相當強勁。

