2021美國會暴動後曾出手 摩根大通首度承認關閉川普及其企業帳戶

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普對摩根大通（JPMorgan Chase）及其執行長戴蒙（Jamie Dimon）提起訴訟，指控摩根大通因政治因素停止向他和他的企業提供銀行服務，導致他的多個銀行帳戶被關閉。本週公布的法庭相關文件中，摩根大通首度承認在2021年1月6日美國國會大廈襲擊事件後，關閉川普及其企業的帳戶。

在本週公布的法庭相關文件中，摩根大通首度承認在2021年1月6日美國國會大廈襲擊事件後，關閉川普及其企業的帳戶。圖為2021年1月6日國會暴動。（美聯社）

綜合外媒報導，由於銀行對客戶資料保密，過去摩根大通並沒有以書面形式承認關閉川普帳戶，摩根大通以銀行隱私法為由，針對何時關閉帳戶以及關閉帳戶的原因做出假設性回應。而在20日公布的法庭相關文件中，摩根大通前行政主管威肯寧（dan wilkening）寫道：「2021年2月，摩根大通通知原告，其在摩根大通私人銀行和商業銀行開設的某些帳戶將被關閉。」

針對川普提起訴訟，摩根大通先前曾表示對此感到遺憾，但該訴訟毫無根據。川普的律師聲稱，摩根大通將總統及其公司列入了一份「黑名單」之中，摩根大通和其他銀行都利用這份名單來阻止客戶未來在他們那裡開設帳戶，不過川普律師並未針對黑名單做出具體定義。摩根大通律師在一份文件中則反擊：「如果原告能夠解釋他們所說的『黑名單』是什麼意思，摩根大通將做出相應的回應。」

