控訴多個銀行帳戶遭關閉！川普提告小摩、戴蒙 索賠50億美元

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週四（22日）對摩根大通（JPMorgan Chase）及其執行長戴蒙（Jamie Dimon）提起訴訟，索賠至少50億美元（約新台幣1581.5億元），指控該行出於政治因素停止向他和他的企業提供銀行服務，導致他的多個銀行帳戶被關閉。

綜合外媒報導，在佛羅里達州提起的這起訴訟，指控這家美國最大的銀行違反了自己的政策，只為了搭上「政治順風車」，對川普採取了針對性的行動。訴狀指控該行涉及商業誹謗和違反公平誠信原則等罪行，並稱戴蒙違反了佛羅里達州的欺罔交易運作法規。

對此，小摩回應表示，該行不會出於政治或宗教因素關閉帳戶。聲明寫道，對於總統提起的訴訟深感遺憾，但這起訴訟毫無根據，該行尊重總統起訴的權利，但也尊重他們為自身辯護的權利。

川普曾多次點名批評摩根大通，指責該行出於意識形態原因拒絕向客戶提供金融服務。川普的支持者在2021年1月6日襲擊美國國會大廈，事件過去約7週後，小摩關閉了川普及其企業的帳戶，當時川普已卸任總統，政治地位相對低。

這起訴訟由川普本人及其旗下多家商業實體所提出，根據訴狀，小摩在「沒有任何警告」的情況下通知原告，將終止其帳戶，此舉對原告造成重大的經濟和聲譽損失。

川普也指責戴蒙下令建立一份惡意的「黑名單」，警告其他銀行不要與川普集團、川普家族成員漢川普本人進行業務往來。據川普表示，原告被迫聯繫其他金融機構，試圖轉移他們的資金和帳戶，這嚴重的損害了他們的聲譽，也清楚地表明「他們已被銀行除名」。

訴狀稱，該行的動機出自於他們「覺醒」的理念，認為需要與川普及其保守的政治觀點「劃清界線」，本質上，小摩取消了原告的帳戶，因為他認為當時的政治風向傾向於這麼做。

小摩聲明則強調，關閉帳戶是因為他們會給該行帶來法律或監管風險，該行很遺憾不得不這麼做，但很多時候是規則和監管預期迫使銀行這樣做。該行一直要求本屆政府和前幾屆政府修改導致銀行陷入這種境地的規則和法規，同時也支持本屆政府為防止銀行業被武器化所做的努力。

