尷尬！經部、國發會沒先對答案？2030年地熱目標差6倍

宜蘭員山深層地熱探測井。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕立法院今（16日）邀請經濟部、國發會針對我國再生能源議題報告，但被朝野委員揪出，國發會的2030年地熱目標跟經濟部出現6倍差距。經濟部長龔明鑫表示，經濟部版本已務實調整為200MW，國發會甩鍋說是根據過去的台電資料，委員不滿兩個單位資訊落差，讓人一頭霧水；不過，經濟部改地熱目標200MW，至少已有兩年以上的時間。

經委會今天邀請經濟部、國發會、農業部三部會針對「我國再生能源及電網韌性之發展現況、建置進度、容量目標、推動困境、法規障礙及相關改善對策」進行報告。

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民眾黨立委洪毓祥質詢提到，台灣能源規劃像在「簽樂透」，其中地熱2025年規劃7MW，到2030年目標要達1.2GW，相當於暴增200倍。龔明鑫尷尬回應，現在已經改成200MW，經濟部報告有改，「務實一點」。洪毓祥則調侃，「國發會到底是怎樣」，蒐集各部會最資料應該要更新。

民進黨立委邱志偉質隨後詢點名國發會、經濟部要整合，指出兩單位今日的書面報告數據竟完全不同。經濟部明訂2030年地熱目標200MW、國發會則寫1.2GW，邱志偉說，這樣差很多、差了六倍。龔明鑫回應，我們是務實調整，坦言要達到1GW有困難。

邱志偉反問，難道是國發會不務實嗎?國發會副主委詹方冠回應，是根據台電資料，因為經濟部有調整，會根據經濟部目標來調整。邱志偉說，部會報告前至少要檢視一下、讓人一頭霧水，否則是要聽誰的? 詹方冠回應，會尊重經濟部，邱志偉要求2個部會一個月內完成合理、正式的綠能目標值。

但事實上，經濟部的地熱目標早已調整超過兩年時間，在2024年時就已對外宣布地熱目標調整為200MW。

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