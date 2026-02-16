財神爺偏愛？雲林這家彩券行 連2年開出大樂透頭獎

除夕夜大樂透頭獎1注中獎，獎落雲林。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕除夕夜（16日）大樂透頭獎1注獨得1.09億元，由雲林縣斗六市「大發財電腦彩券行｣開出。台彩表示，這家彩券行去年2月18日曾開出大樂透頭獎1億元，今晚再度獲得財神爺的青睞開出億元頭獎。另，今晚今彩539頭獎2注中獎，各得獎金1000萬元，獎落苗栗縣大湖鄉明湖村「大湖彩券行」及桃園市中壢區長春路「吉億投注站」。

另，本期大樂透春節加碼的480組100萬元春節大紅包和800組10萬元春節小紅包，今晚分別送出24組和44組，春節大紅包有17組1注獨得100萬元，其餘7組由2注均分、各得50萬元，總計31注中獎。春節小紅包有34組為1注獨得10萬元、8組由2注均分、各得5萬元，另有2組為3注均分、各得3.33萬元，合計中獎注數為56注。

台彩表示，小年夜（15日）開出大樂透春節大、小紅包獎項的彩券行共69家，其中雲林縣麥寮鄉「發發發彩券行｣自2024年第5屆以來，每年都開出春節加碼獎項，小年夜同時開出1注大紅包及6注小紅包，累積本屆已開出9注大、小紅包，為目前累計開出最多注春節加碼獎項的彩券行，當天開出7注加碼獎項為同一張彩券，購買金額350元，以電腦選號，一次投注7個號碼（7連碰），7個號碼有6個對中大紅包獎號，另1個對中小紅包獎號，共中了1注100萬元大紅包及6注10萬元小紅包，總中獎金額160萬元。

另，彰化縣員林市「福鹿彩券行｣曾於2024年開出大紅包，小年夜同時開出大紅包和小紅包各1注；台中市太平區「喜喜公益彩券行｣曾於2024年8月23日開出大樂透頭獎1.7億元，且第5屆以來每年都開出春節加碼獎項，小年夜第6度開出1注春節大紅包；高雄市小港區的「禾啦彩券行｣以及桃園市桃園區的「千百萬彩券行｣，皆於去年春節加碼期間開出5注加碼獎項，也都在小年夜再添一筆紀錄，第5屆以來累計都已開出6注春節加碼獎項。

根據台彩統計，截至除夕夜，大樂透春節加碼已實施5期，春節大紅包累計已送出126組，春節小紅包累計送出185組，大、小紅包剩餘組數分別為354組和615組，大年初一（17日）大樂透頭獎金額保證1億元，還會繼續加開大、小紅包獎項，春節加碼期間買一張大樂透可以對3種獎項。此外，今彩539春節頭獎加碼活動也還在實施中。

