台美對等貿易協定正式簽署 行政院宣布：美進口小客車降至零關稅

台美雙方於美東時間2月12日簽署台美對等貿易協定後合影。左起：美國商務部長盧特尼克、美國貿易代表葛里爾、美國在台協會執行理事藍鶯、駐美代表俞大㵢、行政院副院長鄭麗君、行政院政委楊珍妮。（行政院提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕「台美對等貿易協定（ART）」正式簽署，對於國人關心的小客車將降至零關稅，但保留中小貨車維持一定關稅，以確保軍工韌性。美方對我調降稅率將在完成其國內程序後於美國聯邦公報發布生效。

行政院表示，副院長鄭麗君在美東時間2月12日於華府，與美國貿易代表葛里爾率領的美方談判團隊，就ART達成共識，並與葛里爾、美國商務部長盧特尼克共同見證駐美代表俞大㵢、美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯完成「台美對等貿易協定」簽署。

行政院表示，本次對美工業產品降至零關稅共計4885項，但具實績品項為3065項，進口值64.4億美元。國人關心的小客車將降至零關稅，但保留中小貨車維持一定關稅，以確保軍工韌性。

其他對美降稅工業產品中，包含我業者所需、有助降低進口成本的品項，例如：觸媒、染顏料等化學原料，以及機械設備與零件（如減壓閥）等，將可降低我企業採購成本，驅動下游產業升級與出口擴張；也包括與我國國產品有市場區隔之進口產品，主要可能替代其他進口國，例如石墨製品、實驗用試劑、非車用密合墊等。

行政院指出，從進出口整體來分析，美國調降我對等稅率至15%且不疊加，為逆差國中最優待遇，和洽簽FTA國家享有公平競爭地位，也較許多競爭對手具優勢，有望享轉單效益；再加上2072項產品豁免對等關稅，更大幅增進我業者國際競爭優勢。另台美產業高度互補，工業產品進口多屬中間財，可降低業者生產成本，提高生產及出口競爭力。

行政院表示，依照智庫經濟模型推估，我方與美方完成關稅談判後，進出口總體對我國GDP及工業就業的整體影響將「由負轉正」。2024年占輸美工業產品總金額的36%豁免對等關稅，其出口值為95.6億美元，相較我方自美進口降稅項目的進口值為64.4億美元，整體進出口影響對我方有利。

