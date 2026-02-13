台灣蘭花、茶葉豁免輸美對等關稅 蘭協、茶葉輸出公會呼籲立院盡速審議通過

政院談判團隊在ART中成功爭取我國蘭花豁免對等關稅。（資料照）

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國今（13日）公布與美簽署「台美對等貿易協定（ART）」，我方守住包含稻米、紅豆、大蒜、雞肉等多達27項農產品防線，更爭取我國輸美主要品項蘭花、茶葉中的紅茶與綠茶等豁免對等關稅，台灣蘭花協會、台灣區茶葉輸出業同業公會齊聲讚許感謝政院談判團隊，呼籲立院盡速通過。

由政院副院長鄭麗君領軍的談判團隊日前談定台美關稅談定15%不疊加，半導體與衍生品等232條款獲最優惠待遇，針對外界關切的農產品部分，更守住多項農產品防線，稻米及敏感性作物大蒜、紅豆輸入維持現狀，美國雞肉輸入我國關稅不變，美豬輸入我國關稅稅率則將自第3年起減半。

請繼續往下閱讀...

政院談判團隊成功爭取我國輸美主要的原料茶葉紅茶、綠茶豁免對等關稅。（資料照）

更值得注意的是，政院談判團隊也爭取我國輸美主要品項的多項農產品豁免對等關稅，包含過去一年輸美產值超過5400萬美元的蘭花、2251萬美元的茶葉、3323萬美元的樹薯粉等261項輸美農產品豁免對等關稅，其中蘭花、茶葉、樹薯粉等我國農產品主力外銷市場就在美國。

台灣蘭花協會秘書長曾俊弼對談判成果高度肯定，表示貿易障礙的消除一掃產業長達近1年不確定的陰霾，他指出從去年4月美國課徵對等關稅後，上至總統賴清德再到農業部團隊，都第一時間啟動和蘭花產業的溝通，提供更多支持，「其中最有力的支持就是這次的談判成果！」曾俊弼表示，台灣蝴蝶蘭恢復過往輸美零關稅，將可恢復台灣蝴蝶蘭在美國市場的高度競爭力，「這是春節過年前對所有蘭花農民的大好消息，是雙喜臨門！」他也呼籲立院若支持產業，該談判結果有利產業整體發展，立院應盡速審議通過。

台灣茶葉輸出公會理事長吳立文也讚許政院談判團隊的傑出成果，他指出，隨台灣紅茶、綠茶輸美也可豁免對等關稅，「心中的大石終於放下」，他表示台灣輸美茶葉主要以原料茶為主，其中多作為手搖飲原料，隨豁免後將可望讓台灣茶葉輸美可更穩定成長並鞏固市場，也表示該談判結果對整體茶葉產業至關重要，喊話全民支持。

日韓與美就農產品談判部分，日本對美開放所有農產品市場並零關稅輸入，韓國除稻米、牛肉外，皆開放美農產品零關稅輸入，台灣就農產品談判部分，是亞洲最佳。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法