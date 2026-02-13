肯定台美對等貿易協定 賴清德：台灣產業脫胎換骨的關鍵時刻

賴清德今早透過臉書表示，台美已正式完成「對等貿易協定（ART）」的簽署，確立台灣在美國對等關稅及232條款關稅上的優惠待遇。這是台灣經濟與產業迎風而起、脫胎換骨的關鍵時刻。（資料照）

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德今日一早透過臉書向國人宣布重要消息，表示台美已正式完成「對等貿易協定（ART）」的簽署，確立台灣在美國對等關稅及232條款關稅上的優惠待遇。這是台灣經濟與產業迎風而起、脫胎換骨的關鍵時刻。

賴清德說，台灣身為美國第六大貿易逆差國，這場談判從一開始就備受重視。由行政院副院長鄭麗君率領的談判團隊，在層層挑戰中，堅守「維護國家利益」、「守護產業利益」、「守護國民健康」、「確保糧食安全」4大原則，扛住外界難以想像的壓力，在驚濤駭浪中，替台灣拚出一條最寬廣的道路。

請繼續往下閱讀...

他說，透過台美貿易談判，我們達成六大目標，為台灣產業及整體經濟爭取到重大利益：提升我國產業國際競爭力、確保糧食安全與工業韌性、守護國人健康、優化台美經貿體系、建立可信賴的產業供應鏈，以及確立台美高科技戰略夥伴關係。

總統認為，這一次，除對等關稅15%且不疊加、及232關稅享最優待遇外，更成功爭取到超過兩千項輸美產品豁免對等關稅。如果納入豁免項目，輸美平均關稅將降至12.33%。從大家熟悉的蝴蝶蘭、茶葉、珍奶原料（樹薯粉）、咖啡，到鳳梨酥、芋頭、鳳梨、芒果等，這些代表台灣的產品，未來銷往美國都更具價格競爭力。我們不只要把台灣的好味道賣出去，更要讓台灣的品牌真正走入國際市場。

賴清德強調，在爭取出口優勢的同時，政府仍堅守糧食安全與軍工韌性。我們成功爭取到如稻米、雞肉、牡蠣等多項關鍵產品，維持不降稅及部分降稅，守住台灣的農業與關鍵產業。

他認為，這一次的談判成果證明，面對同樣的全球市場開放，台灣已經爭取到比其他國家更多的優勢，為台灣產業打通任督二脈。在關稅上，我們爭取到對美貿易順差國中最優惠的關稅待遇，還有多項豁免；我們也對齊國際標準，不僅讓產業無縫接軌全球供應鏈，更以嚴謹的國際規範，守護國人的健康與權益。

賴總統並說，我們對自己有信心，因為台灣的產業有實力、人民更是有競爭力。台美「對等貿易協定」將促進雙方互利、互惠、互補的經貿體系，讓台灣有餘裕布局全球，走向更強大、更繁榮的未來。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法