傳三星喊2奈米訂單翻倍 外媒點出追趕台積電一大破綻

三星電子正在積極爭取2奈米訂單。圖為三星代工廠。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕科技媒體《Wccftech》引述DigiTimes報導稱，儘管三星的2奈米 GAA（環繞式閘極）製程良率最近來到50%，仍有提升空間，但台積電面臨產能滿載，三星計畫在2026年將2奈米 GAA訂單提升130%。《Wccftech》點出，許多客戶都將三星視為台積電的可行替代方案，三星與高通的潛在合作竟然一次也沒有被提及，令人驚訝。

報導指出，儘管2奈米 GAA製程成功的關鍵，依然在於良好的良率和穩定的量產，但DigiTimes指出，三星正積極採取措施，以確保其下一代技術的訂單。據悉，Exynos 2600 已證明良率已趨於穩定，因此三星目前正專注於AI晶片。韓國分析師將該公司公佈的130%的良率解讀為該公司對鎖定客戶充滿信心的訊號。

另一個跡像是三星位於美國的泰勒工廠，該工廠最初是為4奈米製程生產而設計的。然而，三星可能希望透過將其最新、最先進的技術引入美國本土，來蠶食台積電的是占，同時安撫川普政府。報導說，三星正在該工廠專注於2奈米 GAA製程的生產，EUV設備的測試運行計劃於今年3月開始，這表明三星正積極推進其2奈米製程。

值得一提的是，許多客戶都將三星視為台積電的可行替代方案，三星與高通的潛在合作竟然一次也沒有被提及，令人驚訝。有傳言稱高通驍龍8 Elite Gen 6 Pro和驍龍8 Elite Gen 6，今年將完全採用台積電的2奈米 N2P製程，這表明三星及高通尚未展開談判。

