3年內2度換帥！豐田宣佈財務長近健太接任社長

〔財經頻道／綜合報導〕日本汽車大廠豐田（Toyota）週五（6日）宣佈，社長佐藤恒治（Koji Sato）即將在接班僅3年後卸任，4月起，將由現任財務長近健太（Kenta Kon）接替社長一職。

綜合外媒報導，豐田聲明表示，在新的領導階層架構下，佐藤恒治將擔任副會長兼資訊長，專注於包括豐田在內更廣泛的產業，近健太則將擔任社長兼執行長，專注於公司內部管理。

佐藤恒治在2023年4月接替現任會長豐田章男（Akio Toyoda）出任社長，2025年5月就任日本最大經濟團體「經濟團體連合會」的副會長，今年1月，就任日本汽車工業協會「日本自動車工業會」會長。隨著佐藤在日本經濟和業界團體承擔的責任愈來愈大，接下來將轉任豐田的副會長。

2026年6月，董事會也將進行調整，近健太將加入董事會擔任董事，佐藤恒治則將辭去董事職務。

這次人事異動出乎許多人的意料，麥格理（Macquarie）汽車研究主管表示，感覺豐田內部正在經歷一場領導階層的更迭，雖然產品一直是豐田的重心，但現在豐田需要在非汽車業務方面做出更多決策。分析師提到，近健太在處理公司財務問題方面比佐藤恒治更有經驗，佐藤基本上是產品開發方面出身。

在佐藤領導下，豐田的股價漲了111％，超過了同期日經指數幾乎翻倍的漲幅。不過，在這段期間，豐田在東南亞等地區也失去了一部份市佔，被比亞迪（BYD）等更靈活的中國競爭對手蠶食。

