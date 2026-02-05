自由電子報
台灣黃金這麼值錢！全球黃金儲備排名出爐

2026/02/05 14:16

黃金價格屢創新高。（彭博資料照）黃金價格屢創新高。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格屢創新高，使得世界各國央行持有的黃金儲備價值，飆升至歷史新高。據《視覺資本》（Visual Capitalist）統計，若以每盎司5500美元的價格估算，全球各國中央銀行的黃金儲備總價值相比以往大為提升，而在這份排名中，美國仍位居榜首，台灣的黃金儲備在全球名列第13。

上週金價一度衝破每盎司5600美元大關，隨後出現史上罕見的大幅震盪，引發市場高度關注。但《CNBC》報導，儘管市場波動劇烈，許多市場觀察家表示，他們仍然看好黃金的上漲空間，並將近期的大幅拋售視為暫時的回調。

《視覺資本》統計，若以每盎司5500美元的價格估算，美國仍是全球最大的黃金官方持有國，手握8133.5公噸黃金，價值約 1.44兆美元，遠高於第2名的德國，德國約持有3350.3公噸黃金儲備，估算價值達5920億美元。

而台灣部分，台灣名列全球第13名，黃金儲備約424公噸左右，價值約750億美元。

根據《視覺資本》以每盎司5500美元計算，各國央行黃金儲備前10名如下：

1.美國：黃金儲備約8133.5公噸、估算價值達1.44兆美元。

2.德國：黃金儲備約3350.3公噸、估算價值達5920億美元。

3.義大利：黃金儲備約2451.9公噸、估算價值達4340億美元。

4.法國：黃金儲備約2437公噸、估算價值達4310億美元。

5.俄羅斯：黃金儲備約2326.5公噸、估算價值達4110億美元。

6.中國：黃金儲備約2305.4公噸、估算價值達4080億美元。

7.瑞士：黃金儲備約1039.9公噸、估算價值達1840億美元。

8.印度：黃金儲備約880公噸、估算價值達1560億美元。

9.日本：黃金儲備約846公噸、估算價值達1500億美元。

10.土耳其：黃金儲備約644公噸、估算價值達1140億美元

