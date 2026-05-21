中工新任董事長出爐 大華建董座鄭斯聰出任

大華建設董座鄭斯聰（左）出任中工新任董事長一職。（中為前任中工董事長周志明、左為威京集團沈慶光）（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕經營權變天的中華工程（2515），今（21日）董事改選結果底定、寶佳拿下4席、威京取得3席，終場股價已13.85元亮燈漲停，緊接著召開董事會選出新任董事長、總經理，最終由大華建設（2530）董事長鄭斯聰出任董事長，總經理則由寶佳機構旗下「和」字輩的現任和洲建設董事長馮敦承出任。

和洲董事長馮敦承 出任中工新任總經理

中工聲明稿表示，新任董事長、總經理推舉是凝聚新任董事會共識，象徵中工正式邁入由全新專業團隊帶領發展的新篇章，並點出鄭斯聰具備豐富產業資源與卓越企業治理經驗，而馮敦承背景則是擁有復旦大學EMBA工商管理碩士學位，過去曾任職日本「熊谷組」擔任工務經理，並在營建工程領域深耕多年，更曾參與規劃上海銀行、聯電晶圓廠等多項大型指標工程。

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中工強調，未來在鄭斯聰領航下，將結合中工深厚營造經驗，徹底落實「全面升級、專業互補」的治理目標。至於，中工未來營運展望，在面對大宗原物料價格波動等挑戰，新的經營團隊將以更精準投資與經營方針，全力推動目前已知建案，包括「中工雲宇宙」、「鳴森苑」、「南港雋詠案」，以及「板福案」等，確保營運資金發揮最大效益。

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