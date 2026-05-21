超微：下一代處理器Venice 採台積電2奈米製程 已在台灣進入量產

AMD（超微）下一代處理器Venice 採台積電2奈米製程。圖為AMD執行長蘇姿丰。（美聯社資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕超微（AMD）宣布代號為“Venice”的下一代AMD EPYC處理器，已於台灣採用台積電（2330）先進2奈米製程技術進入量產，並計劃未來於台積電亞利桑那州晶圓廠展開量產。此一里程碑展現AMD資料中心CPU藍圖的穩健推進，持續朝向為下一代雲端、企業及AI基礎設施提供領先效能與能源效率的目標邁進。“Venice”為業界首款在台積電先進2奈米製程技術上進入量產的高效能運算（HPC）產品。

AMD董事長暨執行長蘇姿丰表示，在台積電2奈米製程技術上推進“Venice”的量產，是加速下一代AI基礎設施發展的重要一步。隨著AI與代理式工作負載快速擴展，客戶需要能更快從創新走向量產的平台，AMD與台積電的深度合作，協助AMD以符合當前需求的速度與規模，將領先的運算技術推向市場。

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隨著AI應用從訓練與推論，擴展至日益複雜的代理式工作負載，CPU在擴展AI基礎設施、協調資料傳輸、網路、儲存、資安以及資料中心系統編排上，扮演著愈發關鍵的角色。“Venice”的量產正值AMD持續在伺服器市場擴大市佔與成長動能，同時反映出客戶對於EPYC處理器的需求日益增長，以推動現代化的雲端、企業、高效能運算（HPC）及AI部署。

“Venice”在台灣的量產以及未來於台積電亞利桑那州晶圓廠的產能擴展計畫，反映出AMD持續強化其地理多元的先進製造佈局。藉由將下一代EPYC處理器的技術創新與全球先進產能結合，AMD持續擴展其穩固基石，以協助客戶部署並規模化AI基礎設施。

台積電董事長暨總裁魏哲家表示，很高興看到AMD在其下一代EPYC處理器上採用台積電先進的2奈米製程技術，並持續取得重大進展。台積電與AMD的緊密合作，反映了在推動下一世代高效能與AI運算的發展中，結合領先製程技術與先進設計創新的重要性。

AMD計劃將台積電2奈米製程技術延伸至其資料中心CPU藍圖中的“Verano”，其為第6代EPYC處理器，旨在打造業界領先每元每瓦效能的表現。“Verano”專為支援雲端與AI運算工作負載而設計，預計將在AMD EPYC平台的基礎上導入先進的記憶體創新技術，包括LPDDR，以提供在日益受功耗限制的工作負載與應用中所需的CPU效能、頻寬與能效表現。

AMD與台積電的合作涵蓋了擴展現代資料中心運算所需的關鍵技術，從用於下一代CPU的台積電2奈米製程技術，到先進封裝技術，包括台積電SoIC-X與CoWoS-L。這些技術已廣泛應用於AMD更完整的AI與資料中心產品組合中。隨著“Venice”在台積電2奈米製程上進入量產，AMD在奠定AI基礎設施CPU基礎的同時，也將持續運用台積電在製程與封裝領域的優勢，規模化提供整合度更高的運算平台。

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