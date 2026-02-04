美股收盤》美股盡墨！台積電ADR跌1.64％

美國華爾街股市主要指數3日收盤盡墨，未能延續前一日漲勢。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕美國各科技巨頭3日表現欠佳，使得美國華爾街股市主要指數收盤盡墨，未能延續前一日漲勢。

綜合媒體報導，由於軟體股慘跌，加上部分企業財報表現不如預期，拖累美股主要指數走勢。輝達下跌2.84％，微軟下跌2.87％，Google母公司Alphabet在4日公布財報之前下跌1.16％，亞馬遜在5日公布財報之前下跌1.79％。

沃爾瑪市值逾兆美元 史上首家實體零售商

人工智慧概念股「Palantir」2日晚間公布財報後，股價大漲6.85%，顯示AI相關需求仍具支撐力。零售巨頭沃爾瑪上漲2.94%，成為史上首家市值達到1兆美元的實體零售商。PayPal因財報未達預期加上更換執行長，股價崩跌逾20%。此外，台積電ADR下跌1.64%，收在335.75美元。

道瓊工業指數下跌166.67點或0.34%，收報49240.99點。

標普500指數小幅下挫58.63點或0.84%，收在6917.81點。

那斯達克指數重挫336.92點或1.43%，收23255.19點。

費城半導體指數滑落168.15點或2.07%，收7966.34點。

