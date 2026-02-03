黃金白銀暴跌後能抄底買進嗎？專家一句話潑冷水

黃金與白銀價格近期出現劇烈波動。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普提名華許（Kevin Warsh）出任下一任聯準會主席的消息，引發貴金屬市場劇烈反應，黃金與白銀價格上週五（1月30日）出現劇烈震盪，週一（2月2日）依舊維持高度波動。市場專家指出，這波急跌未必是隔「逢低買進」的好時機，坦言近期的暴漲已變得更具投機性質，漲得很快卻缺乏合理性，高點進場的投資人可能會遭受痛苦。

《商業內幕》報導，上週五白銀價格重挫逾 30%，黃金也下跌超過 10%，貴金屬市場陷入混亂，儘管這看似是可能的進場機會，但多位分析師與市場評論人士警告，未來一段時間，貴金屬市場恐仍將處於高度震盪階段，投資人宜保持審慎。

技術分析師、市場研究機構 Fairlead Strategies 的管理合夥人史塔克頓（Katie Stockton）向《CNBC》表示，她認為金價與銀價可能還需要再經歷約 8 至 9 週的「修正走勢」，並補充指出，AI 類股也可能出現類似的波動情況。

另有部分金融專業人士對「貨幣貶值交易」（debasement trade）能否持續支撐貴金屬漲勢，抱持更為悲觀的看法。自 2025 年初以來，該交易一直是推升貴金屬價格的重要力量之一。盈透證券（Interactive Brokers）資深經濟學家托雷斯（José Torres）認為，黃金與白銀的價格已明顯超前基本面，未來面臨更大幅度回檔的風險。

托雷斯向《商業內幕》表示：「近期價格的急速上漲已轉為更具投機性，金銀價格在缺乏充分理由的情況下快速攀升，這可能為在高點進場的投資人埋下痛苦失望的伏筆。」

西伯特金融（Siebert Financial）投資長馬雷克（Mark Malek）也呼應托雷斯的偏空看法。他指出：「白銀往往會放大黃金接下來的走勢，上漲時更為火熱，下跌時也流血更快。這既不是黃金故事的起點，也不是終點，而是最危險的中段。」

拉佛坦格勒投資公司（Laffer Tengler Investments）執行長兼投資長坦格勒（Nancy Tengler）則認為，目前的策略，應該是考慮股票而非黃金。她表示：「在黃金已轉變為動能交易、且很少有人能清楚解釋其大幅上漲原因的情況下，我會建議暫時避開黃金，先退場觀望，等待市場情緒穩定後，再視情況重新進場。所謂避險資產出現如此劇烈的價格波動，確實令人憂心。」

投資顧問公司 The ABC Squared 的管理合夥人史特迪凡特（Marcus Sturdivant Sr.）則向《商業內幕》表示，從基本面分析來看，黃金與白銀應可在不久後站穩腳步，並重新確立其受歡迎的避險資產地位。不過，他也坦言，由於川普總統經濟政策的高度不可預測性，短期內金銀價格走向仍難以判斷。

史特迪凡特說：「這波拋售是否過頭？是的，但我們仍可能看到貴金屬價格再進一步走低。黃金這一波漲勢，主要是來自去年各國央行在經濟去刺激、刻意降溫的調整期中所推動。在此之前，貴金屬已經有將近十年時間處於資金效益不彰的狀態。」

