經部：非美汽車關稅不建議調降 研議調降汽車零組件關稅

經濟部報告指出，研議調降國內無產製的汽車零組件關稅，但不建議調降其他國家汽車進口關稅。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕立法院財政委員會明將召開公聽會，討論汽車及汽車零組件關稅是否免除等。經濟部書面報告指出，已偕同財政部研議調降國內無產製的汽車零組件關稅，以降低製造成本；但考量國內產業與供應鏈發展，不建議調降對其他國家的汽車進口關稅，以維護國內整體產業的永續發展。

報告指出，為應對台美對等貿易協定（ART）可能對車輛產業造成的影響，2月10日召開「車輛產業座談會」，邀集國內車輛產業代表研議因應作法，產業代表建議將國內無產製的汽車零組件進口關稅調降至免稅，以降低國產車製造成本，並有利與進口車競爭，更進一步向國外母廠爭取在台生產及整車外銷。

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經濟部表示，車輛公會已正式來函建議調降13項無產製的汽車零組件關稅，包括引擎、汽缸、化油器、噴油嘴、離合器及安全氣囊等；為協助車輛產業對應衝擊，強化國產車競爭力，已請財政部研議將公會所提貨號品項的進口關稅調降至免稅的可行性，後續將持續彙整產業意見，並研擬稅式支出評估報告。據指出，針對13項汽車零組件關稅，如果經濟部的稅式支出評估報告認為可以調降，財政部將會同意降稅。

報告指出，有關台美貿易協定對美國降稅部分，根據「關稅法」第100條規定，只對美國進口產品調整關稅，因此對美降稅規定僅適用於美製進口車，並不適用其他國家的進口汽車。 進口車對應高消費力族群、重視個人風格的族群青睞，近年來市占不斷上升，國產車市場已面臨黃金交叉的競爭壓力，若同步調降其他國家汽車進口關稅恐嚴重影響國產車及其供應鏈產業存續，因此，不建議調降對其他國家的汽車進口關稅。

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