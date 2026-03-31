中東局勢牽動市場！新台幣盤中劇震逾2角 尾盤翻升守住31元字頭

新台幣盤中劇震逾2角，尾盤翻升守住31元字頭。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中東局勢不明，台股今日在外資持續撤出下失守3萬2000點，新台幣兌美元匯率盤中震盪逾2角，最後收在31.98元，仍守住31字頭，升值1.6分，成交量再度爆出30.12億美元巨量。

台股今日下跌795.17點，收在31,722.99點，三大法人合計賣超986.64億元，其中外資大砍807.45億元，創下歷史第13大單日賣超。

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新台幣匯價早盤以32.02元開出，開盤即貶破32元整數關卡，盤中最低下探至32.111元，重貶逾1角。午後市場傳出美國總統川普有意結束對伊朗的軍事行動，美元回落，匯價一度跳升至31.895元。

匯銀人士指出，中東局勢仍未明朗前，全球金融市場依舊「隨川普起舞」，以消息面主導，若避險情緒未能實質降溫，在外資未回頭、美元偏強下，台幣隨時有回測32元壓力。只是在央行積極穩匯下，新台幣要大跌機率不高，惟央行也不會死守某個價位，若韓、日圓持續走弱，為了維持貿易競爭力，新台幣也難以獨善其身，後續應關注外資在清明連假前後的動向，預期匯價短線仍續在31.8元至32.2元間震盪整理。

主要亞幣升貶互見，其中，又以韓元貶勢最重，盤中最低見到1536.8兑1美元，創下金融海嘯以來新低，截至目前跌幅仍未見收斂。根據央行統計，截至下午4點，美元指數上漲0.18%、韓元重挫0.74%，新幣貶0.07%，日圓與人民幣皆升值0.09%、台幣升值0.05%。

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