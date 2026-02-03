全球不可或缺！台積電被看好今年成最大贏家 原因外媒全說了

外媒分析師指，台積電對科技業至關重要，今年可能成為大贏家。（示意圖，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體《The Motley Fool》分析師指出，台積電（TSMC）在全球科技產業不可或缺，對科技產業至關重要，沒有任何一家能在製造能力上接近，今年可能成為最大贏家之一。

分析師指出，談到全球科技產業，有2家公司是不可或缺的。其中一家是ASML，其光刻機在半導體製造中扮演絕對關鍵的角色，另一家，則是台積電。截至2025年第三季，台積電掌握了高達72%的純晶圓代工市場，市占率驚人。

台積電作為一家純晶圓代工廠，台積電專門生產其他公司設計的晶片，客戶包括Apple與輝達。在營收方面，台積電2025年營收達到1224.2億美元，較2024年成長36%。即便面對龐大的設備投資壓力，台積電仍成功在2025年第四季將資本支出較前一年同期降低1.3%，自由現金流卻暴增42%。全年來看，營業現金流成長24.6%。

報導指出，台積電已在美國亞利桑那州鳳凰城投資，打造一座超大型半導體晶圓廠，並正在推動擴建計畫，預計2028年完工。這些工廠不僅有助於台積電因應較低的關稅，同時，這也意味著台積電能生產更多晶片。

台積電是無可取代的關鍵角色。台積電並不像ASML那樣形成實質壟斷，它仍需面對三星（Samsung）與英特爾（Intel）的競爭。但現實是，沒有任何一家能在製造能力上接近台積電。正因如此，台積電對全球科技產業來說至關重要，而它持續成長的趨勢，也顯得極有可能延續下去。

