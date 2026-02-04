LTN經濟通》必勝客撐不住？美國披薩店陷集體焦慮

披薩店曾是美國第2大常見餐飲類型，近年銷售成長卻明顯落後整體速食市場。（法新社資料照）

美國披薩店數量 已被咖啡店與墨西哥餐廳超越

〔財經頻道／綜合報導〕披薩店曾長年穩坐美國第二大常見餐飲類型寶座，僅次於漢堡類餐廳。然而，隨著消費習慣與飲食趨勢快速變化，披薩產業正面臨結構性衰退。最新產業數據顯示，美國披薩店數量已被咖啡店與墨西哥料理餐廳超越，銷售成長率也長期落後於整體速食市場，顯示這項曾被視為「國民美食」的品項，正逐步失去主導地位。

回顧披薩在美國的發展歷程，這項源自歐洲的餐點，最初在大城市以外地區仍屬新奇食品，為獨立披薩店與連鎖體系的崛起提供了成長空間。必勝客（Pizza Hut）等品牌憑藉專門設計的披薩紙盒、龐大的外帶與外送車隊，成功將披薩塑造成「方便、快速、可共享」的外帶首選。然而，隨著外送平台普及與餐飲選項爆炸式增加，披薩的競爭優勢已不若以往明顯。

武漢肺炎疫情期間，披薩銷售量飆升。（路透資料照）



必勝客等多家披薩店傳出售

當前披薩產業正陷入激烈的價格戰，不僅要與其他披薩品牌競爭，還必須面對漢堡、炸雞、捲餅等速食類型，以及冷凍食品與家庭自煮的夾擊。對許多家庭而言，5美元左右的速食套餐，或是更便宜的冷凍披薩，性價比明顯高於花費20美元購買一個外帶披薩，使披薩逐漸被視為「相對昂貴的選擇」。

在此背景下，各大披薩連鎖品牌紛紛重新檢視經營策略。必勝客、棒約翰（Papa John’s）與帕帕墨菲斯（Papa Murphy’s）皆傳出評估出售、重組或其他戰略調整的可能性。中型連鎖如 Blaze Pizza、Mod Pizza，近兩年來也陸續關閉部分門市，試圖止血並重塑品牌定位。棒約翰財務長暨北美區總裁塔納瓦拉（Ravi Thanawala）直言，「披薩產業正經歷顛覆性變革，這是消費者用行為告訴我們的事實。」

品牌價值下滑的案例亦層出不窮。知情人士指出，加州披薩廚房（California Pizza Kitchen）於去年12月以不到3億美元的價格出售給投資集團，遠低於2011年私有化時的4.7億美元，凸顯市場對披薩連鎖未來成長性的疑慮。

GLP-1類減肥藥物興起，對於傳統速食市場帶來衝擊。（法新社資料照）

披薩「方便性紅利」 被外送平台稀釋

儘管如此，美國人對披薩的喜愛並未消失。市場研究公司 Technomic 預估，截至2024年，美國披薩連鎖店年銷售額仍可達310億美元；美國農業部統計亦顯示，每天約有十分之一的美國人會食用披薩，年輕族群仍是主要消費者。然而，披薩在餐飲版圖中的相對地位確實正在下滑。Datassential 數據顯示，美國披薩餐廳數量在2019年達到高峰後便開始下降，而 Technomic 指出，披薩在2024年美國連鎖餐廳菜系銷售排名中僅列第六，遠不如1990年代高居第二的盛況。

疫情期間，披薩曾因外帶與外送便利性而迎來短暫榮景，但隨著 Uber Eats、DoorDash 等第三方平台擴張，更多餐飲選擇同台競爭，披薩的「方便性紅利」迅速被稀釋。Circana 顧問波塔拉廷（David Portalatin）指出，披薩依舊受歡迎，但雞柳、捲餅等品項快速成長，市佔率勢必從其他品類中瓜分。

此外，健康意識抬頭也對披薩形成長期壓力。GLP-1 類減肥藥物在美國掀起熱潮，改變消費者的飲食結構。《今日披薩》發布的《2026年披薩產業趨勢報告》指出，約12%的美國人正在使用此類藥物，因食慾降低與消化速度變慢，消費者更重視蛋白質攝取並減少總食量。此趨勢促使部分餐飲業者推出「迷你餐」或小份量產品，披薩店則轉向單片或個人尺寸披薩，以因應需求變化。

在披薩產業陷入困境之際，傳出餐飲巨頭百勝餐飲正在考慮出售旗下品牌必勝客。（歐新社資料照）

通膨導致消費縮手

通膨與勞動市場放緩，亦進一步壓抑整體速食消費。美國農業部數據顯示，美國人雖仍將56%的食品預算用於外食，但已有37%的人減少外食次數。餐飲平台 ezCater 也發現，78%的上班族因通膨調整午餐習慣，多數人選擇更便宜或更精簡的餐點。

在多重逆風下，就連龍頭品牌必勝客也難以倖免。百勝餐飲（Yum! Brands）去年傳出考慮出售必勝客，以應對美國市場同店銷售連續下滑的壓力。由於美國市場占必勝客全球營收42%，其表現不振已成為集團的重要負擔。百勝執行長透納（Chris Turner）坦言，披薩業務需要更靈活的策略來釋放價值，並已著手評估相關「戰略選擇」。

整體而言，披薩在美國餐飲市場並非走向消失，而是正從昔日的主角，轉為競爭激烈市場中的一環。未來披薩品牌能否透過產品創新、份量調整與營運模式轉型重新吸引消費者，將決定這項經典美食能否在新世代餐飲浪潮中站穩腳步。

