黃金大地雷？白銀面臨違約交割危機 3月或成貴金屬「崩盤」關鍵時刻

〔財經頻道／綜合報導〕1月紐約商品交易所（COMEX）已有超過4000萬盎司白銀申請交割，而隨著3月主要交割月臨近，交割需求達到7000萬至8000萬盎司，可能耗盡COMEX目前登記的1.1億至1.2億盎司庫存，資深貴金屬分析師霍爾特（Bill Holter）警告，若如果COMEX無法履行交割義務，這將徹底摧毀現有定價機制的公信力，並引發蔓延至黃金及信用市場的連鎖反應，進而導致整個金融體系崩潰。

華爾街見聞報導，COMEX白銀市場正面臨前所未有的實物交割壓力，霍爾特指出，1月作為非交割月出現4000萬盎司的交割申請屬於極端異常現象，這預示著3月主要交割月可能出現更大規模的擠兌。

如果COMEX無法履行交割義務，合約價值將歸零，他強調，交割違約將徹底否定COMEX的定價權威性，因為無法兌現的合約不具備任何價值。

更嚴重的是，白銀交割失敗將立即傳導至黃金市場。 霍爾特警告稱，由於黃金本質上是"反美元"或"反美國國債"資產，黃金市場的違約將直接衝擊信用市場，進而威脅整個金融體系的穩定性。

目前COMEX登記可交割的白銀庫存約為1.1億至1.2億盎司，但市場對這些庫存是否有重複抵押或其他權益負擔存疑。若3月交割需求超過可用庫存，市場將面臨1980年白銀星期四事件以來最嚴重的流動性危機。

霍爾特對交割違約的後果描繪了一幅嚴峻圖景。他預測，若2026年3月交割失敗，將引發貨幣歸零和整個金融體系的崩盤。

"實體經濟依賴信用運轉，你接觸的一切、你所做的一切，都涉及信用的參與，"Holter表示。如果信用變得無法獲取，實體經濟將完全停擺。

這項警告並非危言聳聽。貴金屬市場的定價機制長期依賴紙面合約，實體交割比例極低。一旦市場對紙面合約的信任崩塌，投資者將蜂擁要求實物交割，而交易所庫存遠不足以滿足所有合約的交割需求。

考慮到美國200兆美元（約新台幣6260兆）的總債務和承諾規模，金融體系對信用的依賴已達到歷史極值。任何關鍵市場的信任危機都可能觸發連鎖反應，而貴金屬市場正是整個貨幣體系信用的最後錨點。

這項警告正值白銀市場經歷史無前例的漲勢之際，白銀價格2025年迄今飆升154%，光1月就漲約40%，遠超同期股市表現。瑞銀策略師本週已向客戶示警，表示貴金屬及工業金屬近期漲幅"失控"。

