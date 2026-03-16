LTN經濟通》中國在美洲盟友 川普未出一兵再下一城

美國點名，繼針對委內瑞拉、伊朗的行動後，「下一個目標是古巴」。（法新社資料照）

古巴無力招架石油禁運

〔財經頻道／綜合報導〕古巴總統狄亞士-卡奈 3月13日公開表示，古巴政府最近已與美國舉行談判。這是哈瓦在承受美國長時間石油禁運制裁之後，首次正式證實向美國豎起白旗。

美國總統 川普近期在拉丁美洲與中東接連採取強硬行動，先是對委內瑞拉與伊朗施加軍事與經濟壓力。川普盟友、共和黨資深參議員葛蘭姆隨後放話稱，「下一個目標可能是古巴」，川普本人也表示，目前優先處理伊朗問題，但古巴「只是時間問題」，使外界開始重新評估這個加勒比海共產政權的未來。

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今年1月，美軍在一次行動中成功逮捕委內瑞拉總統馬杜羅。不久後，美國對古巴實施石油封鎖，使哈瓦那的能源供應急速惡化。由於古巴長期依賴委內瑞拉廉價石油，而伊朗 也是重要戰略夥伴，兩大盟友同時陷入困境，使古巴正面臨自蘇聯解體以來最嚴峻的經濟與政治壓力。

葛蘭姆接受媒體訪問時直言，「古巴這個共產主義獨裁政權，日子所剩不多了。」川普也曾提出希望能「友善接管」古巴，但未透露具體方式。分析人士認為，這些言論加上華府近期對委內瑞拉與伊朗的行動，無疑加劇了哈瓦那當局的安全焦慮。

自從1月的軍事行動以來，美國的封鎖有效地切斷委內瑞拉向古巴的石油供應。（路透資料照）

古巴政權面臨瓦解

英國倫敦國防智庫 Royal United Services Institute（RUSI）拉丁美洲安全資深研究員 Carlos Solar 表示，川普政府所提出的「友善接管」概念，可能類似於委內瑞拉在馬杜羅下台後的模式，即仍保留威權政府架構，但國家的政策方向與發展速度將受到美國影響。

索拉爾指出，在華府「極限施壓」政策下，古巴已逐漸失去委內瑞拉與伊朗兩大盟友的支持。然而，美國將如何真正瓦解古巴政權，目前仍未明朗。至少目前沒有看到像「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve）那樣的大規模軍事集結——該行動最終導致馬杜羅於今年1月被捕，因此美國對古巴可能採取完全不同的策略。

川普政府對伊朗的打擊，以及最近對古巴政權評論加劇了哈瓦那的不確定和焦慮情緒。（路透資料照）

來自古巴與委內瑞拉的石油供應全斷

自今年初行動以來，美國的封鎖已有效切斷古巴與委內瑞拉之間的石油供應。川普政府曾警告，任何向古巴提供石油的國家都可能面臨關稅制裁。不過，美國財政部2月底表示，將允許部分委內瑞拉石油轉售給古巴私營企業，外界認為這是緩解能源危機的有限措施。

能源短缺已對古巴經濟造成沉重打擊。燃料不足迫使多家航空公司削減飛往古巴的航班，而旅遊業長期以來是古巴政府的重要外匯來源之一。

英國 諾丁罕大學拉丁美洲研究教授 Par Kumaraswami 指出，美國對伊朗的軍事打擊以及華府對古巴的強硬言論，正在加劇哈瓦那的不確定與焦慮。

目前古巴政府已對能源供應實施配給制度，以維持基本公共服務。聯合國也警告，若石油供應持續下降，古巴可能面臨人道危機。

風險情報公司 Verisk Maplecroft 美洲研究主管 Robert Munks 認為，古巴目前仍擁有一扇「狹窄的機會之窗」。由於美國政府正集中精力應對波斯灣局勢，古巴暫時不在華府政策焦點。但他預測，一旦中東局勢趨於穩定，古巴很可能再次成為華盛頓的優先議題。

美國的行動已嚴重影響古巴賴以維生的觀光業。（歐新社資料照）

古巴面臨多次大規模停電 恐有人道危機

與1962年的 Cuban Missile Crisis 不同，這次美國海軍並未直接封鎖古巴，但實際效果卻十分相似。隨著委內瑞拉石油供應中斷，古巴能源體系幾乎陷入癱瘓。

如今，哈瓦那街頭車輛寥寥無幾，停電時間從過去的數小時延長到數天。由於燃料極度短缺，一些古巴人甚至從提供給遊客使用的租賃車輛抽取燃料再轉售黑市。一箱汽油在黑市價格已超過300美元，遠高於多數古巴人一年的收入。

2016年以來，古巴經濟與委內瑞拉同步急遽下降，當時古巴與委內瑞拉的貿易額佔該國總貿易額的47％，其中主要是石油，到了2025年，貿易佔比已降至10％。 疫情危機、川普首個總統任期和拜登政府實施的制裁，進一步限制了古巴和世界其他地區的商業和金融交流。2025年，由於燃料短缺和基礎設施癱瘓，古巴面臨多次大規模停電。

現在，古巴面臨屈公病疫情爆發，以及長期糧食和能源短缺的困境。在這樣的背景下，美國政府進一步切斷委內瑞拉政府與古巴的關係。 自武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發以來，古巴的旅遊收入下降了3分之2。除此之外，古巴的製糖業也徹底崩潰，這在歷史上一直是古巴主要的農業產業。

雪上加霜的是2021年7月11日爆發的抗議活動引發了社會動盪。 法國索邦大學拉丁美洲高等研究院古巴事務研究員哈貝爾（Janette Habel）表示，古巴政權喪失合法性是毋庸置疑的。哈貝爾也提到，原定於去年4月舉行的古巴共產黨全國代表代會被延後，顯示哈瓦那內部3大派系尚未達成共識，上一次全國代表大會已經是2021年。

哈貝爾指出，現在一個派系支持照搬越南模式，另一個派系主張全面開放政治和經濟，第三個派系立場更為左傾，質疑這種純粹的經濟模式，並呼籲維護革命和民主的社會成果。哈貝爾認為，隨著古巴切斷與委內瑞拉的聯繫，哈瓦那新的地緣局勢可能將重塑古巴政治格局。

由於燃料短缺和基礎設施癱瘓，古巴面臨多次大規模停電。（法新社資料照）

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