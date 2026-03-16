千金股解密—緯穎6669

緯穎（6669）是台灣主要的雲端與AI伺服器ODM Direct廠。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕緯穎（6669）是台股的獲利王，2025年EPS是275元，高居所有科技股之冠，優異的獲利能力，來自AI資料中心爆發，所有大廠新興資料或算力中心，均需依賴緯穎。

緯穎2012年自緯創（3231）拆分，拆分後，緯創負責承接品牌廠商的代工訂單，繼續傳統伺服器代工模式，緯穎則以ODM Direct的模式經營雲端服務供應商（CSP）的訂單，提供超大型資料中心客製化的伺服器系統整合解決方案。微軟、Meta、亞馬遜這些大型資料中心，都是緯穎的長期客戶。

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千金股小檔案 股名 代號 緯穎 6669 資本額 18.58億元 主要業務 雲端與AI伺服器ODM Direct 產業利基 受惠AI熱潮，ODM Direct模式客戶黏著度高 2025年EPS 275.06元 2024年EPS 126.57元 2023年EPS 68.88元

ODM Direct的優勢在於，緯穎直接服務大型雲端服務商，不需經過品牌廠，客戶可以直接客製化伺服器架構，成本更低，開發速度更快。這種模式讓緯穎快速打入大型雲端資料中心市場，成為全球主要伺服器供應商之一。

緯穎專注於超大規模資料中心、雲端運算設備、AI運算伺服器，並提供伺服器、儲存設備、網路系統和機櫃整合方案，形成完整的資料中心解決方案。

AI帶動資料中心設備需求爆發，大型雲端服務供應商持續擴充AI運算能力，AI GPU需求大幅增加，且由於AI伺服器單價高、毛利較好，因此AI伺服器成為緯穎的重要成長引擎。

緯穎的主要客戶是超大規模資料中心，集中在北美大型雲端服務商，佔總營收的90％，產品已交付到全球300多個資料中心，顯示其全球供應能力。為了服務美國客戶並降低供應鏈風險，緯穎也在美國德州設廠，與墨西哥生產基地形成北美供應鏈，有助於接近客戶、幫助AI伺服器快速出貨。

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