北京首批進口40萬顆輝達H200 分析師：算力渴求凌駕科技自主

〔編譯魏國金／台北報導〕《南華早報》報導，知情人士透露，北京已批准進口逾40萬顆輝達H200圖形處理器（GPU），結束先前有關輝達第二強大人工智慧（AI）晶片的監管不確定性。

消息人士說，第一批H200晶片預料將提供急需GPU的科技巨頭字節跳動、阿里巴巴與騰訊，其他公司則等候進一步批准。至於國有企業，比如通訊網絡營運商預料仍面臨嚴格管控。

在華府放行輝達對中國出口H200晶片後，北京本月暫時禁止H200的出貨，北京最新之舉反映其在高效能AI晶片需求，以及科技自主的努力間尋求平衡。

瑞銀集團台灣研究部主管艾藍迪（Randy Abrams）說，H200的進口反映一種「平衡的結果」，他補充，無限制地取得輝達先進晶片，可能阻礙中國本土產業的成長，致使監管機關設定某種形式的框架成為必要之舉，以限制採用比例，並管理需求。

新加坡國立大學商學院講師艾卡普里（Alex Capri）表示，「北京批准H200的動機純粹是出於戰略考量，最終此決定是為了進一步提升中國的自主能力，從而增強中國科技的競爭力」。

H200仍是中國科技巨頭訓練其AI模型的重要選項。台灣經濟研究院產經資料庫總監劉佩真說，中國「對高品質算力的極度渴求」，已暫時凌駕科技自主的目標。她補充，GPU在中國有巨大的市場潛力，其需求可能不僅限於網路公司，而擴散至自動駕駛與金融領域。

在暫時禁止採購H200期間，一些中國AI公司考慮以較高價格從黑市購買H200晶片。一名上週接到一些詢問的經銷商說，一個含有8顆H200 GPU的伺服器售價約230萬人民幣（1038萬台幣），約比中國官方的標價高出50%。

