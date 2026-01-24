管制新規釀各地「土方之亂」 北市議員王欣儀曝已造成工程大延宕

王欣儀指出，管制新規引發「土方之亂」。圖為大安區和平東路二段96巷的分隔島，原訂去年12月就應拆除，卻因「挖出來的土石無處可倒」，導致工程停擺。（王欣儀提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕今年起，中央「營建剩餘土石方全流向管理新制」上路，不過台北市議員王欣儀指出，因缺乏緩衝與合法去化量能嚴重不足，全台陷入「土方之亂」。她說，北市工地已因「無處倒土」爆發停工潮，應該比照桃園市釋出公有地設置「臨時土方暫置區」，解決燃眉之急。

台北市工務局指出，大型公共工程循例往台北港收容；小型公共工程，目前送土資廠確有困難，經市府協調後，已有部分工程主辦機關商借公有地暫放；另22日行政院也協調台北港，初步決議該港提供另外土地，租借給雙北市府共同使用。

王欣儀指出，台北市身為全台危老重建與都市更新需求最迫切城市，各項大小公共、民間工程也正如火如荼進行，土方去化需求極高，受創尤為嚴重。目前多數工地已實質停工，清運成本更暴增。若市府持續被動等待中央解套，不僅公共工程將延宕、危老都更停滯，更恐引發房價再度飆升的強烈民怨。

她舉例，過去爭取大安區和平東路二段96巷分隔島拆除雨公館圓環紅綠燈遷移工程，都是去年十二月就該完工，現在卻因為土方無處可倒，導致工程嚴重延宕，原本為改善當地交通死角德政，卻因土方配套不足而卡關，嚴重威脅市民日常用路安全。

面對此問題，同為直轄市的桃園市已於22日跨局處協調，火速釋出桃園科技工業園區6.7公頃的公有土地作為土方臨時暫置區，展現行政效率；而新北市、台中市除已協調台北港與台中港進行緊急收容，並配合中央簡化土石方運送流程，力求在最短時間內打通清運瓶頸，反觀台北市仍停留在向中央反映與仰賴外縣市釋出量能的被動階段，地狹人稠不該是消極怠政的藉口。

工務局說，為配合內政部國土管理署推行餘土「全流向管制」電子聯單及GPS流向管制新制度，已於去年7月28日成立北市營建產出物跨局處推動平台，以因應各機關辦理營建剩餘資源處理業務分工。以往各類大型公共工程土石方，以運往台北港收容為原則（約佔7成以上），餘小型公共工程因需前置分類處理，而運至民間土資場收容。今年實施土石方全流向管制後，各類大型公共工程，仍循往例運往台北港收容，目前運作無阻；但小型公共工程目前送土資場處理確有困難，經平台協調後，已有部分工程主辦機關商借公有地，作為暫置分類處理場所，完成分類亦送臺北港收容。

另，22日行政院協調台北港，初步決議將由該港提供另外土地，租借台北市府及新北市府共同使用，待台北港確定相關作業模式後，將可提供北市小型公共工程土石方前往暫置後轉進台北港收容。

