綠電憑證好生意》首例！大甲溪馬鞍機組逾百億元商機浮現

大甲溪發電廠。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕過去大型水力發電因生態疑慮，長期未被納入綠能範疇，但經濟部標檢局修法後，將慣常水力如水庫式、川流式等「非抽蓄式水力」納入再生能源發電設備定義。近期台電所屬的大甲溪馬鞍機組取得國外2大機構雙重驗證，並獲發綠電憑證，成為國內首例，也因慣常水力成本低，綠電銷售市場再掀競爭。

過去慣常水力、水庫發電因被認為可能衝擊生態環境，無法取得再生能源憑證並對外銷售。不過，經濟部配合全球淨零趨勢與企業RE100綠電需求，修正再生能源憑證相關辦法，並要求須通過生態環境評估及國內外驗證，符合條件者即可申請綠電憑證。

台電指出，大甲溪馬鞍機組近期已通過「水力發電永續發展聯盟（HSA）」與「低衝擊水力驗證機構（LIHI）」的聯合驗證，順利取得綠電憑證。後續也規劃與國內外驗證機構合作，將經驗擴大至大甲溪流域其他機組，並進一步推展至東部水力電廠。

在成本與市場競爭力方面，慣常水力發電優勢明顯。台電去年慣常水力平均發電成本約每度2.5元，相較目前市場綠電交易價格約每度5至6元，具高度競爭力。若以去年國內慣常水力年發電量超過50億度估算，潛在綠電交易商機可望上看百億元規模。過去不滿只能低價把翡翠水庫的電低價賣給台電的台北市政府，未來也有機會申請憑證，進而取得更高報酬。

台電表示，是否把水力綠電憑證對外銷售，仍須審慎評估電力碳排係數與市場供需狀況，目前不排除對外銷售的可能性。

台電現行綠電商品分為「小額綠電銷售計畫」及「RE30 低碳電力商品」。其中，小額綠電主打少量、多元，銷售來源固定為南鹽光電、彰濱光電及離岸一期自建風、光電案場；RE30則是鎖定出口企業達成 RE承諾的補充型綠電商品，因釋出量體較大，未來銷售來源將更具彈性，包含自建風電、光電及水力發電案場所發電力。

