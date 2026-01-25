綠電憑證好生意》台糖廢轉能賺綠金 擬自建光電自己賺

台糖養豬場利用沼氣發電，取得綠電憑證。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部旗下台糖每年穩定獲利，手上更握有0.5GW光電案場加上沼氣、蔗渣發電取得綠電憑證，已跨業正式向經濟部申請電業經營項目，而台糖憑證今年拚1萬張，國內半導體龍頭大廠有望一口氣全打包帶走。

台糖綠電可分為三大區塊，光電案場包括屋頂、不適耕作地等，累計裝置容量已達543MW，明年朝864MW邁進。台糖指出，目前光電多是出租給民間業者負責，業者賣電後，台糖再從中收取一定比例利潤，類似房東角色。

台糖已考慮角色轉變，可自行開發案場或與民間業者合作等，獲利會比單純當房東要好。但受限法規規定，再生能源發電量超過2MW時，需取得電業經營執照，台糖就必須新增「電業」為公司經營項目，因此已報經濟部待同意。

另外，沼氣發電與蔗渣發電則是台糖綠電憑證兩大來源， 2012 年起，台糖公開始在畜殖場發展「沼氣發電」，將豬糞尿厭氧消化後產生的沼氣拿來發電，2018 年是國內首家取得「生質能」再生能源憑證的業者，未來配合豬場改建，包括沼氣發電與豬舍屋頂太陽能發電規模會再增加。

至於蔗渣原本因早年設置的蔗渣汽電共生系統，無法申請綠電，自2023年起虎尾糖廠在工研院與顧問輔導下，與能源署、再生能源憑證中心溝通、補件，在2024年成功取得再生能源憑證，善化糖廠也在去年取得憑證。

台糖估計兩大糖廠的蔗渣發電加上沼氣發電部分，今年共可產出約1萬張再生能源憑證，可望替台糖帶來2800萬元收益。憑證是否全由龍頭廠掃光，台糖表示，憑證會上網標售、價高者得，但台糖去年一張憑證只賣2800元，台糖解釋，價格符合行情，因為電由台糖自用，只是賣憑證效益，而龍頭廠的優勢在於「全包」，對賣家台糖而言不必一張一張銷售，省下麻煩。

