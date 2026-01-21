台美好麻吉！我對美出口訂單8.5兆創新高 第二大外銷市場「換角」了

台灣對美國的出口訂單在2025年將達到創紀錄的8.49兆元（2683億美元），佔總訂單的36%。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕台灣對美國的出口訂單在2025年將達到創紀錄的8.49兆元（2683億美元），佔總訂單的36%；東協則超越中國，成為台灣第二大出口市場。

根據經濟部周二（20日）表示，美國訂單主要由人工智慧供應鏈驅動。隨著台美關稅談判結束，汽車零件預計將進一步提振訂單。

今年，美國對台出口訂單總額達2683億美元，較2024年成長38.6%，時隔兩年重返2000億美元大關。美國佔台灣對台出口訂單總額的36.1%，在台灣五大主要市場中佔比最高。

對美國的訂單主要集中在資訊通信技術和電子產品領域。資訊通信技術產品總額達879.8億美元，佔該類別總額的37.7%；電子產品總額達1238億美元，佔該類別總額的42.5%。

美國關稅政策最終確定後，訂單仍主要集中在人工智慧相關供應鏈。受關稅成本影響，汽車零件等工業產品表現不佳，美國市場仍在減少庫存。

預計到2025年，東協出口訂單金額將達到1395億美元，年增41.2%，佔總訂單額的18.8%。這一數字超過了中國和香港（1378億美元），使台灣首次成為東協第二大出口市場。

