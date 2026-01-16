全球億萬富翁最多的20個城市 「它」擠進前3好意外 台北排名曝

《視覺資本》根據億萬富翁居民人數對全球前20大城市進行排名，台灣唯一上榜的城市為台北，排名第13。

〔財經頻道／綜合報導〕全球億萬富翁的財富分佈正日益集中在主要城市，凸顯2025年巨額財富的集中趨勢。《視覺資本》（Visual Capitalist）根據億萬富翁居民人數對全球前20大城市進行排名，第一名是紐約，億萬富豪人數109名；香港以74人緊追在後；莫斯科為73人，排名第3。台灣唯一上榜的城市為台北，住了34位億萬富豪，排名第13。

《視覺資本》援引富比士年度全球富豪榜，對全球億萬富翁最多的20個城市進行排名，紐約以絕對優勢領先全球，擁有109位億萬富翁穩坐冠軍寶座，紐約的主導地位反映了數十年來在金融領域的領先地位、全球資本流動以及投資公司、房地產財富和企業總部的高度集中。

《視覺資本》稱，沒有其他城市的億萬富翁密度能與紐約相提並論。即使是排名第二的香港，億萬富翁的數量74人，也比紐約少了30多人，彰顯紐約財富生態系統的獨特性。

至於第3名則為莫斯科，億萬富豪人數為73人，僅比香港少1人。從這個數據觀察，儘管俄羅斯於2022年2月24日 全面入侵烏克蘭後，戰事迄今尚未平息，俄羅斯也遭到美國等諸多歐美國家制裁，但是莫斯科的億萬富豪人數依舊擠進全球第3。

第4至第10名依序為，印度孟買（69人）、北京（63人）、倫敦（62人）、上海（54人）、新加坡（52人）、舊金山（50人）、印度德里（43人）。

深圳的億萬富豪人數為37人，排名第11，洛杉磯以35人排第12，台北的億萬富豪人數則為34人，排名第13，也是台灣唯一入榜全球前20大的城市。

《視覺資本》強調，亞洲財富日益集中，香港、孟買、北京、上海、新加坡和深圳億萬富豪均位居前10。印度也表現突出，孟買和德里代表了該國不斷壯大的億萬富翁階級。這些城市受益於快速的經濟成長、龐大的國內市場以及強大的科技和製造業。

儘管亞洲崛起，歐洲和北美的傳統財富中心仍然競爭激烈。倫敦、巴黎和米蘭仍然是超級富豪雲集之地。

