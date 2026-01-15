UNIQLO很紅 ! 日專家卻點名 : 有5款單品不該買 竟是「這原因」

UNIQLO受到不少消費者喜愛。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕UNIQLO是許多人衣櫃裡的基本盤，不論在價格、品質穩定度到取得便利性，都讓它成為「不太會出錯」的選擇。但，日本男性時尚買手兼部落客MB卻直言，UNIQLO的優勢在於，「人人都能穿、誰穿都不怪」，這也正成為限制。他建議，有「5件絕對不該買的UNIQLO單品」，並直接給出更好的替代選擇。

MB指出，為了服務最大多數人，UNIQLO的設計必須收斂、保守，難以在輪廓、細節或風格上真正「往前一步」。以致有5類招牌單品，如今在設計感、機能上，已被其他品牌明顯超車，包括運動衫與帽T、HEATTECH、防寒外套，及寬褲與寬版牛仔褲、AIRism T恤。

以運動衫與帽T為例，UNIQLO的經典款耐穿、輕量、實用性高，但風格相對中庸。相較之下，GU的重磅棉運動衫在布料厚實度、輪廓感與復古氛圍上更接近潮流取向，款式變化也更豐富。雖然稍微偏重，但在「穿起來好不好看」這件事上，GU明顯更有優勢。

保暖內著方面，曾被視為冬季國民衣的 HEATTECH，也不再是唯一選擇。MB 認為，在保溫、排濕與耐用度上，Workman 的美麗諾羊毛內著表現更全面。羊毛不僅不如想像中刺膚，還具備優異的調溫與除臭能力，且使用年限遠超 HEATTECH 的「消耗品」定位，對長期實穿來說反而更划算。

防寒外套則是另一個「看起來 UNIQLO 很安全、但其實有更好選擇」的類別。UNIQLO 的中棉外套價格親民、機能到位，但設計辨識度高，容易一眼被看出「就是 UNIQLO」。相同價位帶下，MUJI 的中棉外套刻意淡化品牌痕跡，剪裁與比例更貼近當下主流，穿搭彈性也更高，少了那種「上班族制服感」。

近年，UNIQLO也推出不少寬褲與寬版牛仔褲，但在MB眼中，這正好暴露了它的結構性問題。為了兼顧最大客群，UNIQLO的「寬」往往停在安全邊緣，結果是不上不下、缺乏風格張力。相較之下，ZARA採取多款式、小量測試的策略，反而更敢做出真正有輪廓、有態度的寬褲設計，整體完成度甚至接近設計師品牌。

至於幾乎人手一件的AIRismT恤，確實穿、好洗、四季可用，但MB的評價則是「太成功，也太氾濫」，穿搭上已到了「走在街上一定會撞衫」的程度。他認為，若消費者願意多花一點預算，來自澳洲的BOODY以竹纖維人造絲製成的 T 恤，在觸感、透氣性與質感上都明顯升級，兼具機能與高級感，是少數能在舒適度上全面壓過AIRism的選擇。

MB最後強調，這並不是否定UNIQLO的價值。UNIQLO 依然是可靠的基本盤，但如果你開始追求「多一點好看、多一點質感、多一點差異」，那麼持續盲目買UNIQLO，可能會錯過更適合自己的選項。

