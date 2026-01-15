台積電法說》魏哲家：AI需求是真的 今年美元營收年增30％

台積電董事長暨總裁魏哲家指出，AI應用帶動半導體產業持續旺盛，預估台積電2026年又是強勁成長的一年。（記者田裕華攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今召開法說會，董事長暨總裁魏哲家指出，AI應用帶動半導體產業持續旺盛，預估台積電2026年又是強勁成長的一年，會持續超越產業表現，以美元計營收估年增近30%，續成長並創新高。預期AI加速器挹注營收成長，估計2024年至2029年的五年期間，將高達50%以上的複合年成長率（CAGR），較先前預估的45%上修。

針對期傳出AI恐出現泡沫的疑慮，魏哲家重申「AI需求是真的」，AI相關應用的結構性成長正處於初期階段，過去幾個月親自與客戶、客戶的客戶深度溝通，發現CSP（雲端服務供應商）需求產能強烈的訊號 ，他還特別跟過去這些客戶確認財務狀況，發現他們非常富有，聽起來比台積電還有錢，對需求毫無疑問。

請繼續往下閱讀...

魏哲家表示，預測晶圓代工產業在2026年將年增14%，主要受到強勁的AI相關需求所支撐；台積電在先進製程、特殊技術與先進封裝技術的強勁需求下，有信心能持續超越產業成長。「我們預期2026年將會是TSMC（台積電）另一個強勁成長的年份，並預估年營收以美元計價將成長接近30%」。

就AI需求與台積電的長期成長展望，魏哲家說，近期AI市場的發展持續激勵台積電，AI加速器營收在2025年占總營收約近19%。展望未來，台積電觀察到AI模型在雲端、企業與主權AI領域的採用持續增加，這正推動台積電投入更多溝通，以支持對GPU加速器的強勁需求，客戶持續提供正向展望。

此外，他指出，「我們客戶的客戶、許多雲服務供應商，也提供強烈訊號並直接與我們接觸，以要求產能來支持他們的業務需求」。台積電在多年期AI大趨勢中的定位仍然非常強勁，相信對半導體的需求在長期仍將非常強勁。

魏哲家表示，台積電首要責任是以最先進的技術與必要的產能全面支持客戶，以釋放AI創新。為因應市場結構性需求增加，台積電與客戶、客戶的客戶密切合作，以規劃產能，這個過程持續進行中，由於製程技術複雜度提升，與客戶的接觸時間必須提前至少兩到三年。台積電採用具紀律的產能規劃系統，以自上而下與自下而上方法評估市場需求，聚焦整體可處理的大趨勢市場，以決定應建置的適當產能。

他指出，「我們正大幅提升產能並擴大產能投資，以支持客戶未來的成長，我們也在最大程度上提前既有廠房的排程，包含台灣與亞利桑那」。台積電也利用製造卓越能力提升晶圓生產力，以產出更多晶圓，並在必要時調整已有的產能，以支援先進節點，並專注於產能最佳化，以最大化產能支持客戶。

魏哲家說明，以公司規劃，預估AI加速器晶片挹注營收成長，預期在2024年至2029年的五年間，將達50%複合年成長率（CAGR）。台積電技術領先與更廣泛客戶基礎為支撐，預期台積電整體營收在同一期間以美元計算的CAGR將接近25%。預期AI加速器晶片將成為增量營收的最大貢獻來源，但整體營收成長將由所有成長平台所驅動，包括智慧型手機、HPC、IoT等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法