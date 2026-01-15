台積電法說》2026年資本支出增逾百億美元 衝520到560億美元

台積電2026年資本支出增逾百億美元，衝520到560億美元。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭台積電（2330）今年資本支出深受關注，外資法人預估區間從450-500億美元不等，今下午法說會揭曉，2026年資本支出達520-560億美元，超越法人預期，2025年資本支出達409億美元增加高達百億美元之上，可說是引起驚喜的一大亮點之一，預期大投資將帶動營運顯著成長與股東股利增加。

黃仁昭指出，台積電2025年資本支出達409億美元，較2024年的298億美元明顯成長，公司持續投入先進製程與研發，加上先進製程成本上漲帶來挑戰，但資本密集是台積電支持客戶成長的最重要責任。預計到2026年，折舊費用將年增近10%、達近20%，因將大力推進2奈米技術，資本支出將投資未來成長，將致力為股東帶來獲利成長。

台積電過去五年公司累計資本支出達1670億美元，研發投資也達300億美元，對台積電而言，持續投資研發與前後段製程技術，有助支持客戶成長與獲得持續健康獲利回饋股東\。

台積電去年10月間法說會，將2025年資本支出略上修約400億至420億美元，較先前380-420億美元提高下限，主因AI需求強勁，70%將投資先進製程，10-20%用於特殊製程，10-20%用於先進封裝等、測試、光罩製作及其他項目。

台積電正在台灣積極研發與擴增先進製程及先進封裝產能，海外以美國大幅投資建廠最受矚目，資本支出攸關全球半導體供應鏈的廠務工程、設備、材料等相關供應鏈廠商後續營運發展。

